Emma Marrone, muore il padre: la reazione della cantante pugliese

Emma Marrone saluta sui social il suo caro papà Rosario. Per lei un bagno di commenti di condoglio

Ore di dolore e di lutto per Emma Marrone, l’amatissima cantante salentina, vincitrice del talent “Amici” di Maria De Filippi. L’artista ha dovuto dire addio al papà Rosario, scomparso nelle scorse ore.

A dare la notizia è stata la pagina Facebook del comune di Aradeo, in provincia di Lecce, la cittadina d’origine della famiglia della cantante. Rosario aveva solo 66 anni ed al momento non si conoscono le cause che hanno portato alla sua morte.

Emma era legatissima al papà. Porprio da lui aveva ereditato la passione per la musica. Spesso quando tornava nella sua terra mostrava nelle sue Instagram Story il suo papà. Oltre ad Emma, Roario lascia anche la moglie Maria ed un altro figlio, Francesco.

Emma Marrone ed il saluto al suo papà

“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Così Emma Marrone ha salutato sui social il suo papà scegliendo una foto che lo mostra mentre suona la chitarra.

Un modo per ricordare a tutti che il loro legame oltre che affettivo, era anche artistico e se Emma si era avvicinata alla musica, per poi farla diventare la sua passione, era tutto merito suo.

Rosario, infatti, era infermiere nella vita, e nel tempo libero si dedicava proprio alla musica suonando la chitarra e cantante nel gruppo di cui faceva parte, gli H2O. Proprio insieme al papà e agli altri componenti della band Emma aveva cantanto già da piccola.

“Mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco – diceva Emmma qualche anno fa in una toccante dedica al papà – Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi. Ti amo tanto”.

I messaggi di cordoglio per Emma

La notiza della morte del papà di Emma si è diffusa da pochissimo eppure per lei e tutta la sua famiglia sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio. Il post della cantante è stato invaso da parole di conforto e di ricordi.

Tra tutti spicca quello di Antonino Spadaccino, collega e amico di Emma che definisce il 66enne:

Rosario, Vecchio Lupo. Ho il cuore in mille pezzi. ♥️ Per sempre.

stesse parole usate anche da Stefano De Martino, ex compagno di Emma, che definisce ancora una volta Rosario Marrone “un vecchio lupo”. E con loro Andrea Delogu, Rudy Zerbi, Rocio Munoz, Laura Chiatti, la pagina di Verissimo, Mara Venier e tantissimi altri, tutti increduli davanti a questa triste notizia.

I funerali sono in programma per questo pomeriggio alle 17, nella chiesa madre di Aradeo.

