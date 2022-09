Flora Canto ha vissuto sicuramente l’estate più bella della sua vita: dopo il suo matrimonio con Enrico Brignano, adesso è pronta a tornare a lavoro

Flora Canto ha vissuto, senza ombra di dubbio, una delle estati più belle della sua vita. Dopo tantissimi mesi trascorsi a preparare tutto, lei ed Enrico Brignano sono finalmente diventati moglie e marito. Hanno coronato un sogno che, per tanto tempo, hanno inseguito con costanza e con impazienza.

Flora Canto dopo il matrimonio da favola con Enrico Brignano

Flora ha fatto del suo meglio per rendere da favola il giorno più bello della sua vita, ma oltre ad essere il più bello è sicuramente anche molto stressante, forse proprio per questo motivo in fin dei conti la parte più bella arriva proprio dopo.

Infatti, dopo essere convolata a nozze con Enrico, è partita per godersi un po’ di meritate vacanze. Ha trascorso l’estate da una parte all’altra, si è goduta il sole, il mare e si è divertita tantissimo, ma ora è arrivato il momento di tornare a casa.

Le vacanze sono finite anche per lei

Flora ha deciso di ricordare questo ultimo giorno di vacanze con una foto pubblicata sui social di lei al mare: con un costume da bagno nero, ha conquistato i suoi numerosi followers su Instagram.

Così, con queste ultime foto di lei al mare, Flora ha salutato definitivamente la sua estate. Una stagione che ricorderà per tutta la sua vita, dal momento che è stata la prima che ha trascorso da moglie di Enrico.

Le foto che ha pubblicato hanno conquistato i suoi numerosi followers su Instagram: Flora è una donna molto semplice e per questo ha tantissime ragazze che la seguono e che la ammirano per questo.