MD discount, l’offerta del mese: “Prodotti a metà prezzo”, clienti impazziti

Settembre è arrivato e porta con sé tante novità in ogni ambito. Anche da MD le sorprese non mancano mai, scopriamo insieme le promozioni in corso.

MD discount continua a stupire i clienti con le promozioni e tante novità. La catena di supermercati non perde occasione di soddisfare le esigenze del pubblico che ogni giorno si ritrova a fare i conti con aumenti e spese da tutte le parti.

L’eccezione, però, la fa proprio MD dove è possibile comprare dei prodotti di ottima qualità ad un prezzo stracciato. Non è un caso che le persone aumentano giorno dopo giorno tanto da far chiudere il 2020 con 2,816 miliardi di euro di fatturato.

MD discount, i punti vendita in Italia

MD discount è uno delle aziende più importanti player della grande distribuzione italiana, che vanta di oltre 800 punti vendita e più di 8.000 dipendenti.

Le ultime aperture sono avvenute nel mese di agosto tra cui:

Bitonto

Peschici

Carbonia

Vertemate con minoprio

Qualche punto vendita, invece, è stato ristrutturato e stiamo parlando di

Sant’Angelo Lodignano

Osio sotto

Treviolo Curnasco

Rozzano

Torre annunziata

Ghilarza

Siculiana

Nerviano.

L’ultima novità

MD, per restare al passo con i tempi, ha aperto anche un sito online dove pubblica costantemente tutte le novità del momento.

Ha poi delle pagine social dove i clienti potranno trovare tutte le offerte e le promozioni in corso. A tal proposito, settembre si apre con una notizia speciale e su Instagram l’azienda ha spoilerato

Il nuovo volantino è un 10 ma… vale 14 (giorni)! Corri a sfogliarlo al link in bio!

Poi in altri post si legge qualche dettaglio in più

Da MD fino al 18 settembre ti aspettano tanti prodotti scontati fino al 50%. Scoprili tutti nel punto vendita più vicino a te!

Infine

Ma non finisce qui: nel nuovo volantino trovi anche un nuovo super concorso, le nostre Grandi Marche e gli indispensabili per la tua casa. Non vorrai mica perderteli? Ti aspettiamo in negozio!

La pagina su Instagram vanta di più di centomila follower che non perdono occasione di seguire gli aggiornamenti che non tardano ad arrivare. MD è un’azienda all’avanguardia che lavora puntando a degli obiettivi e il cliente è sempre al primo posto.