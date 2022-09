Michelle Hunziker paralizza il web con l’ultima FOTO. Davanzale completamente esposto: “più cresci e più diventi…”

Michelle Hunziker, grazie al suo ultimo scatto la settimana degli utenti è partita con il piede giusto: la conduttrice è in formissima e non manca di ostentarlo

Fresca di rottura con il chirurgo Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker si gode la fine dell’estate approfittando delle ultime giornate di mare disponibili.

Rumors a dir poco insistenti la vorrebbero di nuovo vicina all’ex marito Tomaso Trussardi. Ad aver insospettito il pubblico è stata, in modo particolare, una foto in cui la svizzera sembra indossare proprio la fede del suo matrimonio.

Ma la Hunziker, più che abituata ad essere al centro dei riflettori, non ha dato peso alle voci sul suo conto, che non ha contribuito né a smentire né a confermare. Per il momento, l’unica preoccupazione della mamma di Aurora Ramazzotti sembra essere quella di deliziare il suo pubblico con pose da perdere la testa.

Michelle Hunziker esplosiva sui social: fisico da urlo a 45 anni!

Continuano ad infittirsi i rumors che la vorrebbero di nuovo al fianco dell’ex marito Tomaso Trussardi, dal quale si è separata ormai diversi mesi fa.

Michelle Hunziker, abituata alle ingerenze da parte dei media, non ha sprecato neanche un secondo del suo tempo a far luce sulla questione. La conduttrice, in vista della fine della bella stagione, sembra interessarsi solo ed esclusivamente alle sue ultime giornate di mare.

A questo proposito, l’ultima foto che la classe 1977 ha voluto condividere su Instagram ha paralizzato i suoi milioni di seguaci. Nel commentare, i followers della conduttrice non hanno trattenuto i loro apprezzamenti più sfrenati.

La conduttrice sfodera un bikini sensazionale: il davanzale è tutto in vista – FOTO

Bikini a triangolo color azzurro cielo per Michelle Hunziker: questo il sensazionale outfit che la conduttrice ha voluto esibire nell’ultima immagine postata su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Il suo davanzale incontenibile, che ha clamorosamente attirato gli sguardi dei fan, si impone alla vista e cattura tutta la scena.

Sotto la foto, gli apprezzamenti non fanno altro che aumentare di minuto in minuto: “più cresci e più diventi giovane“, “una gnoxxa straordinaria“, “che fisico spettacolare“. Di fronte ad una bellezza come Michelle, la standing ovation social è pressoché assicurata.

