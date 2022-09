Pier Silvio Berlusconi potrebbe perdere una delle sue punte di diamante. Proprio lei ha rivelato qualcosa sulla concorrenza

Tempo di grandi ritorni in tv. Da oggi, infatti, molti degli amati e conosciuti programmi del palinsesto del piccolo schermo ritornano con i loro appuntamenti quotidiani, tanto in Rai che in Mediaset. Ricomincia dunque la sfida per lo share a colpi di percentuali e Pier Silvio Berlusconi si prepara a far primeggiare i suoi canali.

Tra i ritorni c’è anche quello di Barbara D’Urso che ricomincia da oggi con il suo “Pomeriggio 5”, unico e solo programma che al momento è affidato alla conduttrice. A lungo si è parlato del suo ridimensionamento sul quale Barbarella, dopo tanti rumors, ha detto la sua versione dei fatti.

Barbara D’Urso tra tv e teatro: la verità

Barbara D’Urso ha partecipato al Festival della Tv di Dogliani e ha parlato a lungo con Andrea Malaguti, vicedirettore de La Stampa. Un’occasione veramente rara in quanto la conduttrice non si “concede” facilmente alle interviste.

È qui che ha spiegato che è vero che tornerà a teatro, nel giorno di San Valentino, ma questo non significa che sia stata cacciata da Mediaset.

Come la partenopea ha spiegato, il sodalizio con la società di Berlusconi, ed in esclusiva per le sue reti, va avanti da 23 anni. “Quando è uscita la notizia la gente ha pensato ‘Mediaset ha cacciato la D’Urso a calci in culo’, ma così non è” ha sottolineato in modo chiaro.

Pier Silvio Berlusconi e Barbarella: che succede?

Barbara D’Urso ha dunque tranquillizzato tutti i suoi fan, per lei c’è ancora posto in Mediaset ed i rapporti con Pier Silvio sono ottimali. C’è però ha piccolo particolare da sottolineare. Il contratto di Barbarella è in scadenza a dicembre, per il nuovo anno cosa ne sarà di lei?

Il ritorno a teatro della napoletana è previsto proprio per il 2023, coincidenza troppo fortunata? Si sono chiesti i più. Anche su questo Barbara ha chiarito tutto:

“Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza, le date dello spettacolo verrebbero spostate”.

Questo lascia intendere che ci sarà un rinnovo del contratto anche se la conduttrice lascia la porta aperta per un cambiamento ed è qui che Pier Silvio trema. Dopo aver specificato di essere in esclusiva da 23 anni con Mediaset, Barbarella ha aggiunto: “Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa”. C’è qualcosa che bolle in pentola?

