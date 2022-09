Silvia Toffanin, la lotta al tumore ha devastato la conduttrice: “un anno travagliato dopo l’operazione”

Verissimo, il racconto che ha gelato il sangue di Silvia Toffanin: l’ex gieffina ha raccontato la sua lunga battaglia contro il tumore

Il talk show più seguito del weekend tornerà in onda sabato 17 e domenica 18 settembre con la sua 26esima edizione. Silvia Toffanin conferma il doppio appuntamento settimanale e si rivela essere, per la seconda annata consecutiva, il volto su cui l’emittente Mediaset ha deciso di puntare tutto.

“Verissimo”, d’altra parte, manterrà la stessa identica formula che ha finito per appassionare milioni di telespettatori. Attraverso le consuete interviste, la compagna di Berlusconi riuscirà a scavare nel passato dei vip e a far emergere aneddoti mai trapelati prima d’ora.

“Verissimo”, l’ex gieffina racconta a Silvia Toffanin la battaglia contro il tumore

Una delle ultime interviste della 25esima edizione di “Verissimo” si concentrava proprio su un’amatissima ex gieffina: la splendida venezuelana Carolina Marconi.

La showgirl, che prese parte alla quarta edizione del “Grande Fratello”, aveva successivamente intrapreso la carriera d’attrice con discreto successo, fino alla drammatica scoperta del tumore al seno.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, solamente qualche mese fa, la Marconi raccontava al pubblico di Canale Cinque come avesse affrontato il suo percorso di cura dal cancro.

“So che è un tasto dolente e so che hai passato un anno travagliato” aveva esordito la Toffanin, per poi passare la palla all’ospite. L’attrice, con grande forza d’animo, non aveva nascosto nulla ai telespettatori del celebre talk.

Carolina Marconi e la battaglia contro il tumore al seno: “non pensavo di avere questa forza”

Nello studio di Silvia Toffanin, solamente alcuni mesi fa, l’ex gieffina Carolina Marconi raccontava alla conduttrice della propria operazione per asportare entrambi i seni, verificatasi esattamente un anno prima.

La conduttrice, profondamente colpita dalla forza d’animo della sua ospite, non aveva mancato di esternarle la sua ammirazione. Ammirazione a cui la Marconi aveva replicato così:

“non pensavo di avere tutta questa forza, ma in certe situazioni la forza ti viene. viene a tutte”.

Un racconto davvero emozionante, quello della showgirl venezuelana, che ovviamente non poté non commuovere profondamente Silvia Toffanin. Carolina, con il suo coraggio e la sua tenacia, impartì una grande lezione al pubblico di Canale Cinque.

