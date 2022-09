Tomaso Trussardi e la FOTO che è una speranza: il segnale che vuole tornare con Michelle. Eccolo…

L’ultima foto di Tomaso Trussardi è il segnale di un possibile ricongiungimento con Michelle Hunziker, dopo lo scatto per i due aumenta la speranza.

A quasi nove mesi di distanza da quel fatidico 18 gennaio che segnò ufficialmente la fine della lunga storia d’amore tra la conduttrice Michelle Hunziker e il suo ex marito, l’imprenditore Tomaso Trussardi, la condivisione di uno scatto inatteso fa crescere la speranza di un vicino ritorno di fiamma tra i due.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, ci riprovano?

Entrambi avevano scelto di intraprendere strade diverse dopo la pubblicazione del comunicato che informò i loro fan della loro imminente separazione. La crisi tra i due, però, sarebbe iniziata già da tempo. E entrambi avrebbero preferito trascorrere le loro giornate in luoghi diversi e con differenti entourage. Finché – soltanto alcune ore fa – tutto sarebbe iniziato a cambiare.

Dopo gli scatti che – in questa rovente estate 2022 – avevano già ritratto l’ex conduttrice, di “Striscia La Notizia” e di “Michelle Impossible”, in barca e in dolce compagnia di un nuovo flirt – il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini – lo scenario amoroso della Hunziker potrebbe essere prossimo a uno stravolgimento.

Tomaso Trussardi e Michelle, dopo la FOTO aumenta la speranza

I fan dell’ex coppia sembravano non avere più speranze, fino a quando – 22 ore fa – un romantico post è apparso sulla homepage di Instagram da parte del noto imprenditore bergamasco, coinvolgendo l’animo gli utenti in maniera inaspettata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram)

La testimonianza – secondo i fan di Tomaso intervenuti di seguito a questa sua ultima e dolce condivisione – che mette in luce la bellezza “della forza e dell’eleganza di un papà” modello come Trussardi, forse potrebbe aver voluto manifestare il suo desiderio latente di una famiglia riunita. Questa, difatti, anche una delle prime conclusioni alla quale sarebbero giunti in molti e in maniera unanime sul social network di riferimento.

“PRESTO Di Nuovo insieme?”

La domanda sorge dunque spontanea. Specialmente quando tra le righe si continua a leggere: “come si fa a non amare un uomo così?”

Tra le braccia dell’imprenditore, questa volta, si scorge la figura di una delle sue due figlie, venute al mondo sette anni fa dall’amore nato tra lui e la conduttrice di origini svizzere. La dolce Celeste. Nel frattempo, mentre lo scatto vanta già un numero pari a oltre 14mila apprezzamenti, almeno la metà degli utenti coinvolti si sarebbe pronunciata nell’ipotesi di un “sempre più plausibile” ritorno di fiamma tra i due.