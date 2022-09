Totti-Blasi, da quanto dura realmente la crisi. “Separati in casa da…”: l’incredibile rivelazione

Dopo gli ultimi sviluppi sulla crisi matrimoniale tra Totti e Blasi, ecco una nuova e incredibile rivelazione sull’ormai ex coppia: “Siamo separati in casa da…”.

E’ davvero un periodo difficile per l’ormai ex coppia dello spettacolo. I due vip, Francesco Totti e Ilary Blasi stanno attraversando un periodo molto complicato o più che altro di attesa per definire e mettere nero su bianco, la separazione ufficiale.

E’ proprio questo il tema caldo, che avrà il suo momento verità tra qualche settimana, quando i due ormai ex marito e moglie, capitolini esprimeranno il loro parere e giudizio in tribunale, sostenuti dai rispettivi avvocati.

Per l’ex calciatore della Roma ci sarà il legale dell’AS Roma, Anna Maria Bernardini De Pace, specializzata in materia di divorzi e separazioni consensuali. A difendere i diritti della conduttrice de “Le Iene”, invece ci sarà il fidatissimo, Alessandro Simeone.

Insomma manca davvero poco per l’atto finale di una telenovela iniziata ancor prima dell’uscita allo scoperto degli interessati, tramite comunicato

Crisi Totti-Blasi, ecco da quanto tempo vacilla realmente la loro relazione

Se fino a questo momento si è parlato di ‘calma piatta’ nell’intricata situazione sentimentale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il tempo nel prossimo futuro pare voglia presentare un ‘conto’ più salato che dolce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salinetti Manuel (@salifu87)

La dolcezza, il senso di protezione tipico di un adulto responsabile, quel sentimento che i genitori di Christian, Isabel e Chanel avevano messo al di sopra di tutti e tutto, prima di uscire allo scoperto, quando la situazione era ormai divenuta insostenibile.

La coppia, lo scorso Luglio ha deciso di dirsi addio tra le medesime quattro mura della mastodontica villa in zona “Eur” a Roma. Mentre la resa dei conti è vicina e il tempo per l’incontro/scontro in tribunale si assottiglia, ecco spuntare un clamoroso retroscena sulla coppia, che a quei tempi ancora gridava ancora all’amore.

A quanto pare, però i terzi incomodi presenti nelle vite di Totti e Ilary hanno preso il sopravvento su tutti gli sforzi per una definitiva riappacificazione. E così tutti i tentativi di ritrovare smalto e appeal di coppia, sono andati in fumo.

Ilary e Totti ci hanno provato fino all’ultimo a spegnere il fuoco ed evitare la deleteria condizione da “separati in casa“. Ma l’ultima incredibile rivelazione, risalente ai primi tempi della crisi fa capire la tipologia di ‘macigno’ che era crollata sulla coppia.

Il riferimento è per Ilary Blasi

A quanto pare sarebbe stata la showgirl ad innescare l’ira dell’ex capitano, il quale avrebbe scoperto sul suo cellulare messaggi intimi e segreti con un altro.

Poi dopo il comunicato congiunto, nella vita del “Pupone” è arrivata Noemi Bocchi, la 34 enne con la quale Francesco, tuttora si starebbe vedendo e incontrando in gran segreto.

Un gesto che avrebbe scatenato un senso di rabbia, più che delusione da parte di Ilary. Ora non ci resta che attendere cosa accadrà in tribunale, nel momento verità.

Le premesse, considerata la rivelazione che innescò il meccanismo della crisi non sembrano affatto sorridere a Totti, che per il bene dei figli avrebbe chiesto una separazione serena e tranquilla: dalla controparte, Ilary e l’avvocato Simeone per ora non è trapelata alcuna garanzia a tal proposito.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO