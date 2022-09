Venezia 79, Elodie incanta con un vestito da mozzafiato: FOTO bomba

Alla Mostra internazionale d’arte cinematografica, Elodie si è presentata con un vestito fantastico: che bellezza e che forme!

Al lido di Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre 2022, c’è in programma la 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica. Nella giornata di oggi ci sono stati tantissimi ospiti interessanti tra cui Drusilla Fer, Michele Placino, Penélope Cruz, Can Yaman ed Elodie Di Patrizi.

La romana è sicuramente una delle cantanti più seguite in Italia: raggiunta la popolarità grazie al talent ‘Amici di Maria De Filippi’, la classe 1990 ha raggiunto successi incredibili nel corso degli anni prendendo anche parte al Festival di Sanremo.

Forse in pochi lo sanno, ma Elodie è diventata anche attrice dal momento che recita nel film ‘Ti mangio il cuore‘. Questa pellicola è stata presentata in concorso nella sezione orizzonti a Venezia 79. Dal 22 settembre, inoltre, verrà distribuita al cinema. Dal red carpet, come prevedibile, la Di Patrizi ha incantato.

Venezia 79, Elodie incanta tutti con un vestito incredibile: che bellezza

Elodie ha fatto sognare tutti anche dal Red Carpet di Venezia 79. La sua bellezza è illimitata mentre il suo fascino è magnetico. La protagonista di ‘Ti mangio il cuore’ ha sfoderato un look total black da sogno.

Il vestito a sirena esalta le sue forme ed è elegantissimo. Ci sono punti in cui le sue curve fuoriescono, ma non è per nulla volgare. La Di Patrizi ha catturato ovviamente gli occhi del pubblico e dei fotografi.

Nel corso della giornata, la romana ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti in cui ha parlato della sua prima esperienza da attrice. La 32enne ha usato parole molto forti per descrivere la sua esperienza, definendola come ‘Una cura‘ che vorrebbe replicare ben presto.

Venezia 79, dichiarazioni sorprendenti di Elodie

Elodie non ha stupito solamente con il suo outfit da mozzafiato, ma anche con alcune dichiarazioni stupefacenti.

L’analisi profonda della nativa di Roma ha lasciato gli italiani senza parole: la bravura di questa donna non conosce limiti.

“cercavo qualcosa di magico. l’ho trovato e sul set ho scoperto cose di me che nemmeno sapevo”

Protagonista quindi di ‘Ti mangio il cuore’, a questo punto (e stando alle sue parole) Elodie proverà anche altre esperienze.

