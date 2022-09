Una ripartenza davvero concitata quella del programma di Rai che ieri ha visto un enorme seguito di pubblico, merito anche dell’argomento scelto per l’apertura.

Dopo lo stop estivo ieri è finalmente andata in scena la prima puntata de “La Vita in Diretta” sempre su Rai 1 alle 17.05 e sempre guidata dall’ex mezzo busto del tg Alberto Matano.

Fresco di nozze con la sua metà Riccardo Mannino, il conduttore ha subito scelto di inaugurare la trasmissione parlando di quello che è l’argomento più gettonato dell’estate, ovvero la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Matano e “La Vita in Diretta” prendono posizione: Totti o Blasi?

Mentre i due sono in trattativa per una separazione consensuale decisa per il bene dei figli, il gossip nazionale sembra non dare loro pace un secondo, anzi ogni loro spostamento è registrato pedissequamente senza sosta alcuna.

Il conduttore ne ha parlato, per ovvie ragioni, visto che molti telespettatori attendevano con ansia anche una sua opinione sulla faccenda, al tavolo con i suoi ospiti del giorno.

Presenti all’appello Adriana Volpe, Anna Pettinelli, Rita Rusic e Francesca Fagnani. Lui dopo aver visto i filmati e sentito il pensiero dei personaggi al suo fianco, non ha potuto esimersi dal lanciare una frecciatina al vetriolo contro quello che sta succedendo.

Alberto Matano non si trattiene, “accanimento mediatico”

Abbiamo imparato a conoscerlo molto bene in questi anni e sappiamo che Matano non riesce a trattenere la lingua quando si arrivano a toccare argomenti oltremodo delicati e spesso crudeli.

Spiega che non gli è piaciuto molto il fatto che Ilary venisse accusata di menzogna visto che più volte, compreso nel salotto di “Verissimo”, aveva smentito ogni possibile voce di crisi coniugale.

Poi rialza la dose e sferra l’attacco contro la stampa rosa e quella nazionale:

Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come, all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?

Il conduttore parla anche di “accanimento mediatico” incomprensibile che non sta lasciando possibilità di manovra a queste due persone che sono sorvegliate costantemente giorno e notte in ogni loro spostamento. Per lui è inaccettabile e inumano.

