Alessia Marcuzzi ha condiviso con i fan un momento speciale: il compleanno di sua figlia Mia che ama alla follia.

Il 4 settembre per Alessia Marcuzzi è un giorno speciale: è il compleanno di sua figlia Mia e per l’occasione non può fare a meno di pubblicare post insieme a lei sui social. La conduttrice è molto attiva sul web dove vanta di quasi sei milioni di follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato.

L’ultimo video e la dedica speciale per la bambina hanno commosso i fan che non hanno esitato a lasciare qualche commento sotto al post.

Alessia Marcuzzi, tutto sulla figlia Mia

Mia è la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. La piccola ha appena compiuto undici anni ed è molto legata sia al padre che alla madre, tanto che i tre non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme.

La piccola della famiglia è una bambina solare, determinata e intraprendente. Il pubblico lo ha notato dai post che i genitori pubblicano sui social dove Mia è sempre sul pezzo e pronta a giocare e a farsi conoscere in tutta la sua bellezza. Mia è nata dall’amore che ha unito per anni la conduttrice e il dj, i due si sono conosciuti ad Ibiza a casa di amici e tra loro è scoppiata la scintilla. Dopo il battesimo della figlia, però, la coppia ha annunciato la separazione.

La dedica di mamma Alessia – VIDEO

In occasione del compleanno di Mia, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video dove si mostra gioiosa insieme alla figlia, intenta a fare i tik tok.

Poi la dedica speciale come didascalia

Auguri amore, quanto mi fai divertire. Sei il sole della mia vita.

Anche papà Francesco ha condiviso una foto bellissima che racchiude un caldo abbraccio tra padre e figlia e poi ha scritto

Auguri amore della MIA vita!

Grazie per avermi insegnato a diventare padre

Non sappiamo in che modo Mia ha festeggiato l’undicesimo compleanno, ma una cosa è certa: l’amore e l’affetto della sua famiglia non sono mancati. Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono un esempio per tutti. Nonostante l’amore negli anni finisca, si può sempre mantenere un rapporto di stima che è l’unica chiave del successo.