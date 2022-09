Daniele Bossari, la sua vita cambiata da quella pesante malattia: retroscena drammatico

Daniele Bossari si è aperto in merito a una grave problematica di vita che ha affrontato: una pesante malattia gli ha stravolto la vita.

Dolorose parole hanno mandato in tilt Instagram. Sul social la confessione drammatica di Daniele Bossari ha, infatti, catalizzato l’attenzione: il noto conduttore ed ex vincitore del “GF Vip” si è aperto in merito a una pesante difficoltà di vita che ha dovuto affrontare.

47 anni, amatissimo dal pubblico, sul social è molto seguito, tanto che ha ben 479 mila follower rimasti senza fiato alla pubblicazione del suo ultimo doloroso post con cui ha svelato di aver fatto i conti con un brutto male.

Daniele Bossari, vita stravolta: rivelazione drammatica

Un tumore alla gola. Questo è quello che ha passato Bossari negli ultimi mesi: per la prima volta a parlarne è il conduttore stesso su Instagram.

Dopo mesi di chemioterapia e radioterapia – che lo hanno molto provato – ha raccontato sui social come siano stato per lui difficile questo periodo.

Accanto alle cure mediche, ha fatto di tutto per stare bene senza tralasciare il suo spirito, dedicandosi a meditazione e ricerca interiore.

“Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni.

La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando.”, le parole condivise dal 37enne nella lunga didascalia al post.

Fondamentale in questo duro cammino la presenza della sua compagna: l’amore di Filippa Lagerback è stato per lui importantissimo nonché quello della loro figlia Stella, 18 anni, e degli altri suoi parenti.

Daniele Bossari e la pesante malattia

Con il suo ultimo post in cui ha raccontato la malattia affrontata, il conduttore ha inoltre ringraziato lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano, al suo fianco in questo difficile momento.

Sono vivo e ve lo posso raccontare

Rivela Bossari nella didascalia al post con cui cui ha celebrato il suo ritorno alla routine. Un nuovo inizio per lui molto speciale con cui è rinato dopo il forte spavento, con una nuova gratitudine per la vita.