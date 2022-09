Federica Pellegrini dopo aver sfilato sul red carpet si è concessa una minivacanza in totale relax con suo marito e sui social ha pubblicato degli scatti speciali.

Per adesso è stata considerata la migliore del Red Carpet del Festival di Venezia, Federica Pellegrini ha sfoggiato per l’occasione un vestito strepitoso che ha messo in mostra tutta la sua eleganza e semplicità che da anni la contraddistinguono e la rendono unica e inimitabile.

Matteo Giunta, suo marito, l’ha accompagnata all’evento ed insieme hanno formato una delle coppie più belle degli ultimi anni. A una settimana dal loro matrimonio che si è tenuto nello stesso posto, sono tornati nel loro nido d’amore sotto un’altra veste.

Federica Pellegrini sul red Carpet: che incanto

Molto seguita sui social, Federica Pellegrini è la star del momento e non perde occasione di condividere con i fan molti momenti delle sue giornate. Ha da poco pubblicato degli scatti del Festival di Venezia che hanno fatto il giro del web ed hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Entrambi in nero: lui indossa uno smoking che lo rende un uomo di classe e affascinante, lei ha scelto un vestito lungo dalla scollatura esagerata e uno spacco da urlo. Il trucco è evidente ma risulta sempre sobrio e i capelli sciolti danno un tocco di naturalezza.

La Pellegrini ha scritto sotto al post di aver trascorso una bellissima serata ed i fan non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti e like.

Dopo il Festival

Una volta finita la favola del red carpet, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono concessi una minivacanza da quelle parti all’insegna del relax e della tranquillità.

E’ stata l’atleta a condividere alcune foto del giorno dopo il Festival scrivendo

La sera Leoni…la mattina dopo…boh

Così il principe azzurro e la principessa si sono lasciati andare a scatti naturali con la loro divisa migliore: in costume. Il panorama è pazzesco proprio come loro che insieme formano una delle coppie più belle degli ultimi tempi dove la semplicità e la genuinità sono alla base del loro rapporto.

Tra i vari commenti lasciati dai fan, qualcuno ha aggiunto

La sera leoni, la mattina dopo, comunque, belli come il soleeeeeeee

Ancora una volta la Pellegrini ha lasciato il segno: dopo il matrimonio, il Festival di Venezia, quale sarà il suo prossimo step? Non ci resta che scoprirlo.

