Fedez stenta a crederci: “Mi hanno distrutto tutto”. Dopo 4 anni è un colpo al cuore, il VIDEO

Fedez è ancora sconvolto per quello che gli è successo, dopo 4 anni non ci voleva, è stato un colpo al cuore che ha lasciato anche i fan senza parole.

Purtroppo è successo ed il rapper, marito dell’influencer Chiara Ferragni, non può farci molto se non accettare le conseguenze di quello che è successo e che sicuramente difficilmente dimenticherà.

Chi è Fedez? Vita, carriera

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è un rapper molto conosciuto in Italia. Possiamo tranquillamente affermare che è uno dei volti più noti del panorama musicale degli ultimi anni ed è apprezzato da diverse generazioni. Da sempre appassionato di musica decide, dopo il diploma abbandonato nel corso del quinquennio, di concentrarsi su quello che poi sarebbe diventato il suo lavoro.

Nel 2011 pubblica il suo primo album e così anche il secondo. Il vero successo arriva nel 2013 quando pubblica il terzo album, Sig. Brainwash – l’arte di accontentare, che ha venduto 150.000 copie. Quello di Fedez è stato un successo lampo e per questo motivo, spesso e volentieri, è stato accusato di essere un figlio di papà. Cosa non vera dal momento che quando esordì suo padre lavorava come magazziniere e guadagnava 1300 euro al mese mentre la madre era disoccupata.

Povero Fedez, questa non ci voleva! Fan senza parole

In un video che circola su Tik Tok, Fedez confessa quello che è successo ai suoi premi. Una vicenda che ha dell’incredibile e che ha suscitato parecchio scalpore. I fan sono senza parole, c’è chi lo conforta e chi se la ride di gusto. Ma cos’è successo?

Fedez esordisce con un sorrisetto incredulo, spiega che dopo 4 anni finalmente ha vinto il premio Power Hits Estate 2022, ma qualcosa è andato storto.

Il presidente di Rtl, Lorenzo Suraci, cade sui premi

Il tutto mentre Fedez soddisfatto si fotografava con i premi tanto desiderati e meritati. Naturalmente il rapper la prende con ironia ma nel mostrare i pezzi rotti dei premi riposti in uno scatolone, si è vista un po’ di amarezza nei sui occhi. Sicuramente non è stato un bel momento per la sua carriera.

