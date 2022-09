Giulia Provvedi si è lasciata andare a un gesto senza precedenti con cui ha bloccato Instagram: i fan sono sconvolti, ma vista così.

Classe 1993, di Modena, Giulia Provvedi ha lasciato di stucco i suoi fan. Conosciuta per il suo percorso nel settore dello spettacolo, si è distinta con la gemella Silvia, prima prendendo parte a “X Factor” poi a “L’Isola dei Famosi” e di seguito al “Grande Fratello Vip”.

Accanto al loro percorso sugli schermi, hanno conquistato un grande seguito su Instagram dove contano ben 1,4 milioni di follower: sul loro feed congiunto condividono momenti della loro vita, tra set, shooting e attimi spensierati.

L’ultimo post apparso sulla loro seguitissima pagina ha letteralmente bloccato il social: a catalizzare l’attenzione è stato un gesto clamoroso di Giulia.

Giulia Provvedi indosso solo l’asciugamano: quel gesto lascia senza parole

Appena uscita dalla doccia, Giulia Provvedi è apparsa su Instagram con indosso solo un asciugamano e un turbante in testa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

Seduta con tanto di occhialoni da sole da diva, a spiazzare è un suo gesto clamoroso. Un gesto ironico a seguito del quale si è ripresa con in mano un bicchiere di vino per poi rovesciarselo addosso.

“Come affronto i momenti di stress”, le parole in accompagnamento al video che voleva essere uno stacchetto divertente: molti utenti, tuttavia, non la pensano così, tanto che si sono scatenati nei commenti, criticando aspramente la 29enne.

Giulia Provvedi, ironica: ma le arriva una pioggia di critiche

L’ironia della Provvedi non è stata tanto apprezzata sulla sua seguitissima pagina Instagram e a dimostrarlo sono i tanti commenti negativi ricevuti.

Se c’è chi ha capito il suo umorismo, mettendo un like al post, altri non lo hanno fatto e anzi si sono scagliati contro di lei.

quanto spreco

È solo uno dei tanti commenti al post: infatti a far saltare il tappo degli utenti è stato, in particolare, il fatto che per il video scherzoso la Provvedi si è rovesciata il vino addosso, senza così berlo e facendolo finire sull’asciugamano – completamento sporcatosi – e per terra.

