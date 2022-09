Matrimonio a prima vista 9: cosa hanno deciso le ultime due coppie

Matrimonio a Prima Vista 9 continua a tenere i telespettatori italiani con il fiato sospeso: andiamo a scoprire insieme un po’ di anticipazioni!

La nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia estate 2022, cominciata il 15 luglio su Discovery+, si sta avviando verso la fine. Il docureality ha conquistato i telespettatori e sta per arrivare su Real Time, e di questa edizione possiamo affermare sicuramente una cosa: la coppia che ha fatto più discutere è stata quella formata da Lucas Vianini e Carolina Manfrin.

Matrimonio a Prima Vista 9: tutte le anticipazioni

I due sono stati per qualche settimana al centro della polemica: la causa è stata una clip scioccante che ha reso pubblico la produzione nei quali i concorrenti si accordavano sui loro movimenti e comportamenti futuri.

In seguito a quello spiacevole evento, la coppia si è ritrovata a fare i conti con i tre esperti Abis, Loffredi e Favaretto, che dopo aver parlato con i due sposi hanno deciso di squalificarli dopo una sola settimana dall’inizio. Questa scelta è stata assolutamente inevitabile, considerando quello che è saltato fuori sul loro conto.

Che fine hanno fatto le ultime due coppie

Ma che fine hanno fatto le due coppie formate da Michele D’Addetta e Solange Salvo e quella formata da Alex Balbo e Michela Bono? Per quanto riguarda la prima coppia, le cose sono andate abbastanza bene. I due sono soddisfatti di come sta proseguendo la loro conoscenza e hanno deciso di proseguire la loro relazione.

“Che bello che sono finiti insieme, facevo il tifo per loro”

Per quanto riguarda Alex e Michela, invece, le cose non sono mai state semplici ma in ogni caso sono riusciti a costruire giorno dopo giorno una intesa che li ha portati a decidere di rimanere insieme. Dunque, per entrambe le coppie, è arrivato il lieto fine che tanto attendevano e speravano di vivere.