Salisburgo-Milan le pagelle e il tabellino della partita

Il Milan, dopo la grandissima vittoria nel derby contro l’Inter (con uno strepitoso Leao), torna in campo per esordire in Champions League. I rossoneri sfidano il Salisburgo: match sulla carta assai complicato.

Lo scorso anno, dopo un inizio scioccante, i ragazzi di Stefano Pioli stavano per centrare l’intesa ma non riuscirono a qualificarsi per le fasi finali della manifestazione. Quest’anno, come prevedibile, l’obiettivo è sicuramente quello di raggiungere gli ottavi di finale.

Salisburgo-Milan, la cronaca della sfida

Salisburgo e Milan danno vita ad un match entusiasmante ed interessante, con giocate di alto livello e con gol fenomenali.

Il primo tempo è piuttosto divertente: le due squadre si affrontano a viso aperto e creano alcune occasioni interessanti. La squadra di casa passa in vantaggio con Okafor al 28esimo minuto. I rossoneri non si scompongono e continuano a giocare: al minuto 40 arriva il bellissimo gol di Saelemaekers.

Nel secondo tempo, gli austriaci entrano in campo con grande voglia e motivazione e impensieriscono gli avversari.

Salisburgo-Milan, le pagelle e il tabellino della sfida valida per la prima gara della fase a gironi del gruppo E.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedić, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. A disp: Mantl, Walke, Van Der Brempt, Baidoo, Adamu, Simic, Diarra, Gourna-Douath, Sesko, Wober, Bernardo. All.: Jaissle

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Dest, Kjaer, Gabbia, Pobega, Messias, Brahim Diaz, Origi. All.: Pioli.

Arbitro: Jovanovic

Reti: Okafor, Saelemaekers