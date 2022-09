La conduttrice di “Verissimo” si è sbottonata sulla sua famiglia raccontando un retroscena che in pochissime persone conoscevano su di lei.

Mancano pochissimi giorni alla ripartenza della nuova stagione autunnale di “Verissimo” in onda tutti i sabati pomeriggio dal 16 settembre sempre su Canale 5 con moltissimi personaggi dello spettacolo intervistati nel salottino più ambito della tv.

Freme anche Silvia Toffanin, che alla guida del format dal 2006, anche se sembra essere carica stando a quello che i rumors nazionali riportano sul suo conto.

Tante le aspettative su di lei, soprattutto perché pare essere in ballo per la prossima primavera anche la guida del programma “La Talpa” che la vede come conduttrice papabile tra i vari volti selezionati.

Silvia Toffanin, madre amorevole. Tutto per Lorenzo Mattia e Sofia Valentina

Nel frattempo lei si rilassa con la famiglia in questi ultimi scorci d’estate a Portofino dove trascorre le giornate al mare come una mamma modello super accogliente e affettuosa.

Proprio parlando dei suoi figli nel corso di una delle ultime puntate registrare di “Verissimo” la scorsa primavera, Silvia ha svelato un aneddoto relativo il nomignolo che la figlia Sofia Valentina, oggi di 9 anni, le dava quando era molto piccola.

Una confessione che pochissime persone conoscevano e solo all’interno della propria cerchia familiare.

Così Sofia chiamava la mamma da piccola, chi lo avrebbe mai detto

La conduttrice ha spiegato che vista la somiglianza del suo nome con quello del compagno amministratore delegato di Mediaset, la piccola di casa quando era molto piccola credeva che i genitori avessero il nome “intercambiabile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

Sofia Valentina infatti “era convinta che, visto che suo padre si chiama Pier Silvio, la mamma si chiamasse Pier Silvia”.

La ex Velina ha confessato che per molto tempo la piccola ha continuato a chiamarla in questo modo e che nonostante tutto non l’ha mai rimproverata visto che la cosa la rendeva molto felice. Così i genitori erano Pier Silvio e Pier Silvia, oggi per fortuna è cresciuta e il ricordo porta sempre tutti a farsi una grande risata.

EMMA MARRONE, TRAGEDIA PER LA CANTANTE. LA NOTIZIA NEL TG DI YESLIFE