Francesco Arca e Vanessa Incontrada in intimità anche lontano dal set? Cosa è successo negli ultimi mesi tra i due.

Vanessa Incontrada e Francesco Arca saranno di nuovo i protagonisti della prossima stagione Fosca degli Innocenti, mini-fiction molto amata dal pubblico italiano e quindi riconfermata da Mediaset proprio per il successo dello scorso anno.

I due si sono mostrati molto uniti sia sul set che lontano dai riflettori, complici l’uno con l’altro, sono in tanti a pensare che possa esserci del tenero. Ma ciò che nessuno sa è che ad entrambi gli attori è accaduto un fatto che ha sconvolto loro tutti i piani.

Vanessa Incontrada e Francesco Arca, il successo di Fosca degli Innocenti

In attesa della nuova stagione, ripercorriamo alcuni momenti della prima serie di Fosca degli Innocenti. La fiction ha come protagonista un vicequestore che lavora con una squadra completamente al femminile.

La Incontrada interpreta il ruolo di Fosca e Arca quello di Cosimo, il suo migliore amico e di cui lei è segretamente innamorata. Durante le riprese della seconda parte, entrambi sono stati colpiti dallo stesso dolore. Ecco cosa è successo.

L’episodio avvenuto sul set

Nel corso delle riprese della seconda stagione che andrà in onda nel 2023, Francesco Arca e Vanessa Incontrada hanno vissuto un’esperienza incredibile che li ha messi a dura prova.

Purtroppo, proprio nel corso delle riprese ad Arezzo, tutti e due sono stati colpiti da un doloroso fastidio. Entrambi si sono bloccati con la schiena, lui nella parte alta e lei nella parte bassa.

Siccome, senza di loro il lavoro non avrebbe potuto continuare, essendo i protagonisti principali, la regia ha deciso di andare avanti sottoponendoli ad iniezioni di antidolorifico.

Non conosciamo le cause che hanno scatenato il blocco della schiena agli attori, qualcuno ha collegato il disagio alla necessità di dover lavorare in posti con diverse temperature: dal caldo afoso all’aria condizionata.

Per fortuna, ora stanno bene e sono pronti a dare il massimo e a sorprendere i fan che non stanno più nella pelle e sono già attaccati al televisore. Cosa riserverà la seconda stagione di Fosca degli Innocenti? Non ci resta che attendere per avere ulteriori dettagli al riguardo. Stay tuned.

