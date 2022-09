Francesco Totti beccato con Noemi nel ristorante preferito della moglie: come l’ha presa Ilary

Il settimanale “Chi” ha sorpreso Francesco Totti con Noemi nel ristorante preferito di Ilary. La reazione dell’ormai ex moglie è sotto gli occhi di tutti.

La fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta per emanare il suo verdetto finale. Settembre è finalmente arrivato e i due ormai ex coniugi attendono tra silenzi e sofferenze dentro, il parere del giudice.

Il divorzio di una delle coppie più affermate e stabili del mondo dello spettacolo è ormai ad un passo. Se dal volto di Ilary trapela una presunta finta serenità, come dimostrano le ultime foto postate sui social dall’ex letterina di “Passaparola”, discorso completamente diverso per l’ex capitano dell’AS Roma.

E’ questo il triste quadro sentimentale descritto dal settimanale “Chi” che ha autorizzato i suoi addetti ai lavori a perlustrare alcune zone della città, per incastrare gli spostamenti dei genitori di Chanel, Isabel e Christian.

Dopo la divulgazione sul web dell’aneddoto legato al passato di Ilary, tra flirt e storielle d’amore con i colleghi di Corona, ecco l’ultima ora dal sapore di “mazzata” definitiva sulla separazione della coppia

Francesco Totti e Noemi pizzicati nel locale preferito di Ilary: come andrà a finire ora

L’ultima ora sulla questione sentimentale tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha il sapore di una sentenza. La speranza è che dopo questo accaduto, in tribunale tra marito e moglie non finisca male.

In ballo c’è il bene e il futuro dei figli di Totti e Ilary che dovranno raccogliere egregiamente l’eredità dei genitori. A loro non andrebbe dato un esempio sciagurato di coppia o quanto meno trasferire sofferenze a causa di litigi piuttosto burrascosi.

Francesco e l’ex letterina sanno benissimo che quel giorno avranno i fari puntati addosso e avranno il dovere di recitare un ruolo da persone mature e responsabili.

Ecco perchè tutto lascia presagire che all’interno delle aule, davanti al giudice, tutto si risolva per il meglio di entrambi.

Francesco Totti e Noemi, il nome del locale tanto caro ad Ilary: la reazione della conduttrice

Così facendo, Francesco potrà uscire definitivamente allo scoperto con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Il settimanale “Chi” ha già immortalato i primi scatti della nuova coppia, pizzicata a banchettare nel noto ristorante di Terracina, “Hostaria del Vicoletto”.

Il locale è e resta uno dei punti di ristoro preferiti se non il migliore per la conduttrice de “Le Iene” e ormai ex moglie di Totti.

“Ilary Blasi al momento non ha accennato alcuna reazione o meglio ha preferito ancora una volta il silenzio assoluto”

Finchè l’ex coppia vivrà sotto lo stesso tetto, la linea di pensiero dell’ex letterina è chiara e precisa. Entrambi sembra trapelare (più dalla parte dell’ex calciatore) che la pratica del divorzio si chiuda in tempi rapidi, senza cicatrici e con il “bilancio” in pareggio.

Dunque è stata proprio questa strana reazione di Ilary a mantenere integri i patti. D’altronde il comunicato congiunto emanato nel mese di Luglio da entrambi i genitori prevedeva, negli accordi tra le parti, il “silenzio degli innocenti”.

