Ultimi giorni di vacanza, ma con MD #MiDivertoResponsabilmente: offerta imperdibile a tempo

La catena ha lanciato un avviso ai propri clienti, ancora pochi giorni e l’offerta tanto amata sarà eliminata dai propri scaffali. Serve affrettarsi.

Sicuramente chi ha partecipato ad uno dei concerti estivi del Jova Beach Party saprà già di cosa stiamo parlando. Per tutti gli altri invece che sono rimasti in città però l’offerta è proseguita in tutti i negozi presenti in Italia.

La catena per quest’estate 2022 ha deciso di lanciare la sua nuovissima e limitata linea Ready to Drink che è spopolata fin da subito.

Ai concerti di Jovanotti era infatti possibile acquistare gli Spritz Cocktail Limited Edition di MD, pronti da bere, freschissimi e a bassissimo tenore alcolico.

MD Italia batte la concorrenza: mai visto prima

I fan del cantante hanno quindi potuto rinfrescarsi sotto il palco bevendo l’amatissimo drink italiano, gli altri invece lo hanno trovato nei negozi a 3,99 euro a bottiglia. Un vero affare che in molti punti vendita ha fatto il tutto esaurito fin da subito.

Ora però l’offerta sta per scadere, e le bottiglie saranno tolte dai negozi. Che cosa spettate? MD ha dato l’allerta anche sui social…

Vuoi concederti una pausa “all’ombra”? Da MD puoi

La fine dell’estate porta con sé anche la sospensione della messa in vendita dell’edizione limitata dello Spritz Cocktail MD lanciato per sponsorizzare i concerti del cantautore.

Sui social poche ore fa è stato dato l’allert ai clienti: Serve affrettarsi se volete comperare le ultime scorte in magazzino!

Ultimi giorni di vacanza = giro di saluti e spritz al tramonto con gli amici! 🍹 E se hai preso troppo sole concediti una pausa all’ombra delle nostre bottiglie in edizione limitata!

Sarebbe un peccato non aver assaggiato almeno per una volta una delle tre versioni messe in commercio e che hanno letteralmente fatto impazzire tutti gli amanti dei cocktail leggeri e fruttati.

Faranno innamorare i giovani e anche i meno giovani, correte in negozio o collegatevi alla sezione online del sito web per fare scorta.

