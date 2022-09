Napoli-Liverpool, le pagelle e il tabellino del big match del Maradona tra la squadra di Spalletti e quella di Klopp.

Il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti torna nuovamente in campo per riassaporare la Champions League e per sfidare il Liverpool. Gli azzurri, dopo alcune stagioni deludenti, sono tornati nella massima competizione europea grazie ad un campionato super con l’ex tecnico giallorosso in panchina.

Nel corso dell’estate sono cambiate tantissime cose: perni come Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno cambiato squadra ma sono comunque arrivati profili interessanti come Kvaratskhelia, Simeone e Kim. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio Maradona di Fuorigrotta: da tempo i tifosi azzurri aspettavano questi momenti.

Napoli-Liverpool: la cronaca della sfida

Il Napoli comincia il match con un’intensità fuori dal comune: gli azzurri pressano e creano colossali occasioni da gol. Dopo pochi minuti, arriva il primo calcio di rigore: sul dischetto si presenta Zielinski che non sbaglia.

Qualche minuto dopo, Osimhen si procura un nuovo calcio di rigore e decide di batterlo: para Alisson. Il Napoli continua a giocare e trova comunque il raddoppio con Anguissa: il centrocampista sfrutta al meglio un assist stellare di Zielinski. Il bomber degli azzurri è costretto al cambio: entra Simeone.

Il cholito, appena entrato, cala il tris con il più facile dei gol: meravigliosa la giocata (e l’assist) di Kvaratskhelia. Nella seconda frazione, i partenopei trovano subito il quarto gol con Zielinski: spettacolare il pallonetto del centrocampista. Diaz rende il passivo meno pesante con un super tiro da fuori area.

Napoli-Liverpool, le pagelle e il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Kim 6.5, Olivera 6; Anguissa 7.5, Lobotka 6.5, Zielinski 8.5; Politano 6, Osimhen 6.5 (Simeone 6.5), Kvaratskhelia 7 (Zerbin 6). All. Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 5.5; Alexander-Arnold 5, Gomez 4, Van Dijk 4.5, Robertson 5.5; Milner 5, Fabinho 4.5, Elliott 5; Salah 4.5, Firmino 5.5, Luis Diaz 6.5. All. Klopp.

Reti: Zielinski, Anguissa, Simeone, Zielinski, Diaz