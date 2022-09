“Vite al Limite”, pesava 450 kg ed era una famosa youtuber. Che fine ha fatto oggi Samantha Mason?

Sui social era conosciuta come Vanilla Hippo, una star senza precedenti la cui salute era però appesa ad un filo. Ecco come è diventata oggi dopo due anni.

La puntata che l’ha vista protagonista è stata trasmessa in Italia su Real Time a marzo 2021, per la precisione la nona stagione del format americano poi italianizzato come “Vite al Limite”.

Parliamo di Samantha Mason, ex youtuber e tiktoker 35enne di Denver (Colorado) conosciuta come Vanilla Hippo, ovvero “L’ippopotamo di vaniglia”.

Nomen omen per via delle immense torte di panna aromatizzata alla vaniglia che mangiava di fronte la webcam della sua camera per compiacere paganti telespettatori che trascorrevano le loro giornate a vederla ingozzarsi di cibo spazzatura.

Samantha Mason, la sua avventura nel programma inizia con il botto

Peccato che la sorte non le abbia concesso di proseguire su quella strada. I 450 chili che era arrivata a toccare le sono costati molto cari tanto da farle rischiare più volte la vita.

Un peso il suo che poche volte è stato raggiunto da una donna coinvolta nelle riprese del programma. Si è infatti dimostrata molto difficoltoso anche il trasporto in ambulanza che l’ha condotta dalla sua abitazione fino all’ospedale di Huston per i controlli medici di fronte il dottor Nowzaradan.

La sua forza di volontà iniziale ha vacillato non poco, tanto che il chirurgo ha dovuto faticare per arrivare a farle perdere il peso inziale necessario per l’operazione di inserimento del baypass gastrico. Quest’ultima, vista la stazza di Samantha, è stata eseguita a quattro mani con lo specialista Amir Heydari.

Samantha Mason, come sta oggi?

Dopo l’operazione, seguita da un nutrizionista e obbligata dalla sua salute precaria, la giovane tiktoker ha messo da parte la telecamera per mostrarsi durante le abbuffate e ha deciso di registrate invece il suo dimagrimento costante.

Durante il primo anno di allenamento è arrivata a toccare 216 chili, per poi assestarsi a 226.

Moltissimo peso (quasi la metà di quello di partenza), ma sempre troppo per poter condurre una vita sana e longeva.

Oggi Samantha ha smesso si abbuffarsi per soldi, ha intensione di perdere ancora molto peso grazie l’aiuto delle persone care che la motivano ogni giorno e credono in lei. La strada è tutt’altro che in discesa per lei ma è a buon punto per rinascere come donna.

