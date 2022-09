Alessia Cammarota senza freni, la stoccata alle colleghe è pesantissima: non si è risparmiata

Alessia Cammarota, la stoccata dell’ex di “Uomini e Donne” alle colleghe è pesantissima: ecco che cosa ha rivelato!

Gli affezionatissimi del dating show di Maria De Filippi la conoscono proprio per via della sua relazione con Aldo Palmeri. Alessia Cammarota, che ai tempi della sua prima partecipazione al programma corteggiò Francesco Monte, trovò l’amore proprio con il bel siciliano.

La coppia, formatasi a “Uomini e Donne” durante l’edizione 2014, è ancora unita a distanza di ben otto anni. Aldo e Alessia, che si sono sposati e hanno dato alla luce due splendidi bambini, conducono una vita normalissima a differenza di molti altri colleghi dell’ambiente.

E proprio la Cammarota, attraverso delle stories pubblicate nelle scorse ore, si è voluta sfogare rispetto ad un tema che è parso indispettirla particolarmente. La stoccata alle colleghe è stata pesantissima!

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: dopo “Uomini e Donne” la loro vita è completamente cambiata

Dopo essersi scelti all’interno dello studio di “Uomini e Donne”, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno deciso di gettarsi nel settore della ristorazione.

La coppia, che attualmente gestisce un locale nel cuore di Catania, ha scelto un percorso di vita a dir poco insolito rispetto a quello di molti altri colleghi. Concentrati sul lavoro e sulla famiglia, i due coniugi sembrano non pensare ad altro.

Proprio per questo motivo, quando i fan hanno fatto notare ad Alessia che lei, a differenza di altre influencer, non parteciperà al Festival del Cinema di Venezia, la Cammarota non ha risparmiato loro una risposta al veleno…

L’ex corteggiatrice risponde per le rime ai fan: la stoccata alle colleghe è pesantissima!

A differenza di parecchie altre colleghe lanciate da “Uomini e Donne”, Alessia Cammarota non prenderà parte al Festival del Cinema di Venezia, che si sta tenendo proprio in questi giorni.

L’ex corteggiatrice, che ha ricevuto moltissime domande sull’argomento, ha deciso di replicare con toni alquanto perentori:

“Io in un posto del genere potrei solo passare l’aspirapolvere. Non ho detto che le influencer non sono all’altezza, ma solo che io non mi sentirei all’altezza”.

Concisa e pragmatica, l’ex corteggiatrice ha spiegato il proprio punto di vista ai followers che continuavano a tartassarla di domande. Nonostante possa essere considerata a buon diritto un’influencer, Alessia preferisce vestire solo ed esclusivamente i panni di mamma e moglie.

