Tra i film più attesi della 79′ edizione di Venezia arriva Blonde, incentrato sulla vita della dolce Marilyn Monroe. Le indiscrezioni sulla storia col Presidente.

Un film a tratti duro e vietato ai minori. Un film tra i più attesi della attuale Mostra del Cinema di Venezia. Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe in “Blonde”, la storia incentrata sulla fragile vita dell’attrice e modella più amata di sempre. Si tratta di un film crudo in cui non mancano scene piccanti e indiscrezioni sulla famosa love story con il Presidente Kennedy.

Blonde è il film incentrato sulla vita di Marilyn con regia Andrew Dominik, applaudito in sala durante la prima riservata alla sala stampa. Un debutto mondiale per una pellicola delicata e inusuale su un personaggio fondamentale della storia contemporanea del ventesimo secolo. Tra le dichiarazioni del regista Dominik, TG COM 24 riporta: “Un sogno dedicato a tutti i bambini che non sono stati amati.. Volevo raccontare la sua vita attraverso i traumi dell’infanzia”. Tratto dal romanzo di successo di Joyce Carol Oates “Blonde” ripercorre la vita di Marilyn tra passati gloriosi e insicurezze. Si tratta di una vita precaria a livello emotivo dopo un’infanzia crudele fino agli apici della fama e del successo che hanno reso la bionda più famosa del mondo.

Nel film non mancano scene intime con il Presidente Kennedy: le parole dell’attrice

Tra le sequenze più calde della pellicola, quelle che legano la giovane attrice al Presidente John Kennedy. Una relazione la loro che creò scandalo in tutto il mondo. Nella pellicola si spiega come i due si sono incontrati, ovvero quello che Marilyn confida al suo bodyguard, portata “come carne in consegna”. Appassiona la storia di Marilyn come di quel famoso rapporto intimo che ha messo in imbarazzo l’America. Una condotta che schiva alla lontana l’abuso sessuale.

E’ arrivata a Venezia l’attrice Ana de Armas tra gli applausi e i fotografi: “Sapevo di potercela fare. Interpretare Marilyn è stato rivoluzionario: una cubana che interpreta Marilyn Monroe. Volevo così tanto questo ruolo”, ha dichiarato, come riporta TGCOM24.

