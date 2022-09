Carolina Stramare, l’ex Miss Italia solo con gli slip: “Spettacolo per adulti” – FOTO

Carolina Stramare a tarda sera infuoca Instagram: selfie allo specchio con addosso solo le mutandine. Fan impazziti

È una delle Miss Italia più amate degli ultimi anni Carolina Stramare, sui social ma non solo. Da quando la modella è approdata anche nella serie B arrivando a Helbiz Live ha fatto ancora più furore. E poi c’è il gossip e tutti i presunti flirt vissuti dalla giovane.

Negli ultimi tempi è sempre stata accostata a qualcuno. Prima all’attaccante della Juve Dusan Vlahovic, poi all’ex portiere dell’Inter, passato poi alla cremonese, Ionut Radu. E ancora prima al bel Matteo Berrettini. Ma cosa c’è di vero e soprattutto oggi Carolina è single o impegnata? È stata proprio lei a dare le risposte che tutti cercavano.

Single o impegnata? La Miss Italia spiega tutto

A fugare ogni dubbio sulla sua situazione sentimentale ci ha pensato la stessa Carolina Stramare che tramite una serie di domande su Instagram, dialogando con i suoi follower, ha detto tutta la verità sulla sua vita privata.

Al momento l’ex Miss Italia è single. “Non sono innamorata, non sono fidanzata e non mi sto frequentando con nessuno” ha puntualizzato spazzando via ogni supposizione e spiegando di essere radiosa, probabilmente proprio per questo.

E sul suo compagno ideale ha spiegato di non avere paletti. Va bene anche un “ragazzo normale”, del resto lei è sempre stata abituata a vivere così. “Le persone più importanti della mia vita facevano lavori umilissimi eppure sono quelle che mi hanno lasciato di più” ha detto specificando che è sempre la sostanza quella che fa andare avanti le cose e rende duratura una relazione.

Carolina Stramare allo specchio: la FOTO che fa sudare

E così da bellissima e super sexy single Carolina Stramare lancia un selfie allo specchio che fa sudare tutti i suoi follower. Scatto solo con gli slip per la ex reginetta d’Italia che infuoca a tarda sera Instagram.

Nelle Instagram Story Carolina si scatta una foto a seno nudo, coperto solo dalle braccia che tengono il cellulare ed uno slip nero abbastanza contenuto. Nulla di scabroso o eccessivo ma veramente sensuale tanto che per molti si tratta di

“Uno spettacolo per adulti”

La Stramare ha fatto centro al primo colpo ed i suoi fan sono tutti pazzi di lei, bella, affascinante, seducente e anche single.

