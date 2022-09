Cecilia Rodriguez e… i pantaloni vanno giù: in lingerie è senza rivali. Un’alchimia che rasenta la magia – FOTO

Cecilia Rodriguez esce allo scoperto sui social in modalità “striptease”. Giù i pantaloni e resta in intimo: non è neppure sola… Che visione!

E’ tornata a ruggire come ai vecchi tempi, la bella showgirl ed ex gieffina, Cecilia Rodriguez.

Meglio nota al pubblico come la sorella della più conosciuta modella argentina, Belen, la nuova leva del mondo della tv ha dato letteralmente spettacolo.

Diverse volte l’abbiamo vista vestire i panni di mamma acquisita per la nipotina Luna Marie. D’altronde il rapporto con la sorella maggiore è di quelli da far invidia a tutti. Ora però è arrivato per Cecilia, il momento di mettersi in discussione.

L’ex gieffina in occasione di un evento, si fa notare in camerino assieme all’amatissimo, Ignazio Moser e si fa riprendere in tutta la sua meravigliosa e angelica bellezza.

Vediamo nei dettagli il motivo per cui ha fatto tanto scalpore e impressionato anche i meno curiosi

Cecilia Rodriguez lascia tutti a bocca aperta: striptease da urlo in camerino. Che lo spettacolo abbia inizio!

Semplicemente meravigliosa, affascinante con una bellezza che ti colpisce dritto al cuore. Così Cecilia Rodriguez ha ‘bagnato’ un nuovo esordio sui social, per un inizio stagione che si preannuncia rovente.

L’ex gieffina del Grande Fratello Vip si era fatta già notare con personalità e sicurezza dei propri mezzi, all’interno delle quattro mura più famose d’Italia. Nel corso della permanenza sotto i riflettori di Canale 5 e della rete ammiraglia, Mediaset ha indebolito il cuore di Ignazio Moser.

E’ proprio in dolce compagnia dell’amato e futuro marito che Cecilia ha dato il meglio di se, per un ritorno sui social network, davvero coi fiocchi!

Cecilia Rodriguez senza freni su Instagram: la reazione di Ignazio alla super performance

La sorella di Belen ha lasciato tutti i fan di stucco, inscenando uno striptease da pelle d’oca. Giù i pantaloni e via ad uno spettacolo di scatti al cardiopalma senza sosta.

Cecilia resta così in lingerie con slip e canottiera a coprire le parti più segrete della sua impeccabile corporatura.

“Un alchimia che rasenta la magia”

Al termine della serie, ecco spuntare da dietro, il compagno, Ignazio che non resiste al suo fascino e la riempie immediatamente di coccole e baci.

Insomma, cosa chiedere di meglio da un risveglio di primo mattino, così incandescente? Per Noi siamo certi che per Cecilia si prospetta un futuro davvero roseo!

