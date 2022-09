Chanel Totti, l’appello devastante per far tornare insieme i genitori: “solo tu puoi fare il miracolo”

Chanel Totti, l’appello devastante per far tornare insieme i genitori Ilary e Francesco: nei commenti al video si è scatenato il finimondo…

Mentre i suoi genitori starebbero facendo di tutto pur di arrivare ad una separazione consensuale, Chanel Totti si gode la spensieratezza dei suoi anni, nonostante il periodo corrente si sia rivelato piuttosto ostico da questo punto di vista.

La 15enne, che alla sua giovane età ha già dovuto affrontare parecchi, sgraditi inconvenienti (causati dalla popolarità della sua famiglia), desidererebbe solamente tornare a respirare una parvenza di normalità.

Le pubblicazioni di TikTok, a ben giudicare, risponderebbero proprio a questo scopo. Chanel, che sta cercando di evitare il clamore scatenato dal gossip con ogni mezzo, si comporta proprio come farebbe qualunque adolescente della sua età.

Ilary e Totti pronti a firmare l’accordo della separazione: le ultime novità

L’accordo della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembrerebbe prevedere dei punti soddisfacenti per entrambe le parti in causa.

I rumors, non ancora confermati, parlano di un consistente assegno mensile per la conduttrice di Canale Cinque, la quale sarebbe in procinto di trasferirsi in una nuova casa intestata ai figli. Nessuna guerra in atto tra i due ex coniugi, dunque, ma solo il desiderio di assicurare a Cristian, Chanel e Isabel la massima serenità.

La secondogenita, che sta cercando di riprendere in mano le proprie occupazioni quotidiane, è tornata a postare di recente attraverso TikTok. Il video che la immortala, a questo proposito, non ha mancato di scatenare una vera e propria valanga di commenti.

Chanel Totti, il VIDEO che ha scatenato le reazioni dei fan: l’appello sconvolgente

Cambio look decisamente sconvolgente per Chanel Totti, che a giudicare dall’ultimo video apparso su TikTok è davvero in splendida forma. La 15enne, che ha applicato delle extension alla sua chioma bionda, assomiglia sempre di più a mamma Ilary.

Moltissimi fan, ipnotizzati dalla bellezza della figlia del “pupone”, non si sono trattenuti in termini di apprezzamenti. Alcuni di loro, addirittura, hanno cercato di spronare Chanel a compiere un gesto davvero clamoroso:

“Sei una ragazza saggia, solo tu puoi fare il miracolo”.

L’utente in questione, ovviamente, si riferiva all’eventualità che la 15enne riuscisse a convincere i suoi genitori a riappacificarsi. La secondogenita di Ilary e Francesco, che non ha raccolto l’invito, ha scelto di ignorare completamente le richieste del suo fan (e a ragion veduta).

