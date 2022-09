Emma Marrone, il messaggio sulla morte del padre è pazzesco

Una dichiarazione d’amore nei confronti del padre, morto da qualche giorno. La nota cantante ha poi lanciato un messaggio molto potente ai suoi fan.

Emma Marrone torna sui social condividendo il suo dolore per la perdita del papà. Tante le manifestazioni d’affetto per la cantante di origine pugliese che era particolarmente legata al genitore e che si presenta davanti alla telecamera struccata e visibilmente toccata dalla situazione. Tra le parole di Emma Marrone non mancano quelle di una donna e una figlia arrabbiata per le illazioni subite.

Si tratta di vere e proprie malelingue che avrebbero associato alla morte del padre alle dosi di vaccino. “Speculazioni”, dice la cantante e afferma la completa inconsistenza delle offese ricevute tramite i social. Ma oltre a questo che sottolinea la voracia di certi “leoni da tastiera”, Emma Marrone si lancia in un messaggio diretto a tutta l’Italia.

Emma ringrazia i suoi fan, racconta della malattia del padre e lancia un appello: quello che dice è pazzesco

“Ciao a tutti, ci tenevo a ringraziarvi da parte mia e dalla famiglia per l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni”, parla così Emma Marrone in un video uscito solo ieri pomeriggio. La scomparsa del papà Rosario ha destato non poche polemiche sulla possibile morte dovuta alle dosi di vaccino. Emma, allora, si presenta struccata e visibilmente provata davanti i suoi fan e spiega il motivo della morte del padre. Rosario è morto di leucemia, una malattia che stava combattendo da diverso tempo.

Tra le richieste di discrezione da parte della cantante nei confronti della sua famiglia che sta passando un momento doloroso, esprime anche un messaggio grande e lo lancia a tutta Italia. A chi sta rispondendo ai suoi post con domande del tipo “Cosa possiamo fare per te? Come possiamo aiutarti?” lei risponde di donare. Informarsi quindi per diventare donatori di midollo

aiutare gli altri significa aiutare sè stessi

Ringrazia poi l’equipe medica che ha curato il papà della cantante che combatteva da ottobre scorso contro la leucemia.

