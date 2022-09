Emma Marrone, il messaggio di Stefano dopo la morte del papà: parole da lacrime

Emma Marrone dice addio al papà Rosario con un post: tra i commenti spunta anche quello dell’ex fidanzato Stefano De Martino

La cantante più amata dagli italiani ha salutato con un post strappalacrime l’adorato papà Rosario, spentosi all’età di soli 66 anni. Esattamente due giorni fa, Emma ne dava il triste annuncio sui social attraverso uno scatto destinato a diventare emblematico.

La foto, accompagnata dalla commovente dedica “fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre“, ritrae Rosario alle prese con ciò che più amava fare: suonare. La figlia, che nella sua passione per la musica ha seguito le orme del papà, è ancora sotto shock per la perdita immane.

Emma Marrone saluta il papà Rosario: tra i commenti anche quello dell’ex Stefano De Martino

Non sono state ancora diffuse le cause della morte di Rosario Marrone, strappato alla vita all’età di soli 66 anni.

La figlia Emma, che sta facendo i conti con la scomparsa prematura del papà, gli ha tributato un omaggio attraverso l’ultimo scatto condiviso sui social, che non ha mancato di commuovere milioni di persone.

Sono stati moltissimi i likes e i commenti ottenuti dal post, così come le parole di conforto che amici e fan hanno indirizzato alla cantante. In modo particolare, tra le prime reazioni all’immagine non poteva non balzare all’occhio quella di Stefano De Martino, ex fidanzato della Marrone.

L’ex fidanzato della cantante commenta la FOTO: parole da lacrime

“Vecchio lupo“: questo il commento strappalacrime che Stefano De Martino ha lasciato sotto l’ultimo post di Emma Marrone. Due semplicissime parole, che tuttavia non fanno che confermare quanto, a dispetto dello scorrere del tempo, il conduttore fosse profondamente affezionato a Rosario.

Un legame che non si era interrotto nemmeno a distanza di anni, e su cui la rottura tra Emma e Stefano non aveva minimamente influito.

I followers, accortisi dell’encomiabile gesto di De Martino, non hanno mancato di osannare l’ex fidanzato di Emma con queste parole: “è bello sapere che ci sei per lei“, “leggere il tuo messaggio è commovente“.

