Per Federica Pellegrini l’estate è appena iniziata, sui social sfoggia alcuni scatti mozzafiato della sua vacanza: sembra una sirena.

L’estate 2022 per Federica Pellegrini è stata molto speciale: l’atleta ha organizzato il matrimonio con l’aiuto di Enzo Miccio, wedding planner di fiducia, e il 27 agosto si è sposata con l’amore della sua vita Matteo Giunta.

Dopo il grande evento, il Festival di Venezia cui ha partecipato con il marito, adesso si gode qualche momento di relax prima di tornare alla quotidianità. Sui social condivide molti scatti mozzafiato della sua vacanza.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la loro luna di miele

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo la loro luna di miele, ma dove si trovano con esattezza? Hanno trascorso alcuni giorni a Pesaro per poi spostarsi nel fermano.

Qui, la coppia è stata invitata da Ennio Silla e Monica Ciabattini a trascorrere un soggiorno da quelle parti. I due erano presenti al matrimonio della divina e del bello allenatore. Così sui social, la Pellegrini ha pubblicato alcune foto della minivacanza che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Dove voleranno dopo? Non ci sono ancora dettagli al riguardo.

La divina nel suo mood preferito

La signora Giunta attraverso uno scatto ha sfoggiato un costume intero nero sgambato e dalla scollatura strepitosa. La divina non può fare a meno del suo habitat, la piscina.

Così non perde occasione di fare un tuffo nell’acqua cristallina che da anni è diventata la sua seconda casa. Nell’ultimo post pubblicato oltre ad indossare un costume seducente, mostra i capelli biondi mossi al vento e uno stacco di coscia che fa impazzire chiunque la segua.

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare con messaggi come

La chicca giusta sei tu

Poi ancora

che fisico sei statuaria

Qualcun altro ha aggiunto

Della serie: ” Mi butto o non mi butto, ci penso…va be’ dai un tuffetto lo faccio!”. Comunque bellissima ed elegante come sempre.

Ancora una volta la divina ha lasciato il segno, quale sarà la prossima tappa da condividere con i fan che non possono fare a meno di seguirla e supportarla? Non ci resta che attendere per avere ulteriori dettagli al riguardo e intanto ammirare la sua bellezza esteriore e interiore.

