Fiorello, il racconto che ha gelato il sangue del pubblico: “sono sopravvissuto” – VIDEO

Rosario Fiorello si apre in merito al proprio passato raccontando una verità a dir poco agghiacciante: “vivo per miracolo”

Nonostante Amadeus avesse insistito con ogni mezzo necessario per convincerlo a tornare sul palco di Sanremo 2022, per il conduttore non c’è stato nulla da fare. Rosario Fiorello, grande amico del direttore artistico, lo ha accontentato solo ed esclusivamente per una, indimenticabile serata (quella di apertura).

Per le restanti quattro puntate della kermesse, lo showman ha scelto di godersi lo spettacolo direttamente dal divano di casa propria, anche alla luce degli impegni lavorativi che lo hanno tenuto costantemente occupato.

Il comico, infatti, è attivo in una tournée che lo sta portando ad esibirsi nei maggiori teatri d’Italia. Come era logico che accadesse, Fiorello sta letteralmente registrando il “tutto esaurito”.

Fiorello, sold out per la sua tournée: il comico registra il “tutto esaurito” nei teatri

Quest’oggi, giovedì 8 settembre, Fiorello terrà il suo ultimo spettacolo a Catania, presso Villa Bellini. La tournée dello showman, che ha registrato ovunque il “tutto esaurito”, ha permesso al migliore amico di Amadeus di tornare nella sua terra natale: la Sicilia.

Irriverente, divertentissimo e dalla battuta sempre pronta, il comico proseguirà il tour con tre serate consecutive che si terranno presso il Teatro di Verdura di Palermo, nelle giornate di 10, 11 e 12 settembre.

Con la sua bravura indiscussa, all’epoca, Fiorello non aveva mancato di ipnotizzare gli spettatori della prima puntata di Sanremo 2022. Il comico, tornato a calcare il palco dell’Ariston solo in quell’occasione, si era decisamente fatto notare.

Il racconto del comico gela il sangue del pubblico: “sono sopravvissuto” – VIDEO

Durante uno dei monologhi tenuti nel corso della puntata iniziale del Festival, Fiorello aveva catturato tutta la scena per via delle considerazioni esternate in merito alla sua infanzia. Il comico, facendo un confronto con le generazioni d’oggi, si era lasciato andare ad un’esternazione a dir poco scioccante.

“noi siamo davvero dei sopravvissuti. quando eravamo piccoli non c’erano le minime norme di sicurezza”.

Una constatazione che aveva trovato d’accordo non solo il conduttore e amico Amadeus, ma persino il pubblico presente in sala. Lo showman, rivangando questo divertentissimo aspetto della propria infanzia, aveva incontrato l’approvazione unanime degli spettatori.

