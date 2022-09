H&M e la nuova apertura che tutti aspettavano: gente in coda ovunque

H&M sorprende ancora tutti: il nuovo store è immenso e sta chiamando a raccolta tantissima gente. Ecco dove si trova

È una delle catene di abbigliamento più amate in assoluto per via dei suoi prezzi contenuti e per le proposte di capi che seguono sempre mode e tendenze, senza rinunciare anche alla comodità, vestendo tutta la famiglia.

Parliamo ovviamente di H&M, il brand di abbigliamento svedese low cost arrivato per la prima volta in Italia nel 2003 superando, negli anni, il record di aperture con oltre 150 punti vendita. H&M è un marchio storico, nato nel 1947 in Svezia come negozio dedicato alle donne. Solo nel 1968 quando fu inserita anche la collezione da uomo il brand divenne come lo conosciamo oggi.

Il brand svedese vola alto in Italia

Sono più di 4000, nel mondo, secondo le stime, i negozi attivi di H&M. Un marchio che nel tempo è diventato un vero punto di riferimento per l’abbigliamento, anche per i più piccoli e con il quale hanno collaborato grandi firme dell’alta moda da Versace a Balmain firmando specifiche collezioni.

Oggi che la situazione è difficile per tutti, ma H&M continua a scommettere sul nostro Paese con l’apertura di nuovo punto vendita davvero grande. Si tratta di oltre 1200 mq di esposizione, tutti su un unico piano. Qualcosa di veramente eccezionale che mostra come il marchio svedese non teme la crisi, anzi. Dopo la scelta di chiudere un negozio in pieno centro città, ecco la rivincita.

H&M e la nuova apertura: ecco dove

Parliamo di Pescare e del nuovo store di H&M nel centro commerciale Pescara Nord a Città Sant’Angelo aperto alla fine di luglio. È così che il brand ha cercato di conquistare il suo pubblico e c’è riuscito.

L’exploit è stato straordinario: dalla possibilità di trovare tutte le collezioni (uomo, donna e bambino) agli spazi minimal ma che danno respiro e che lasciano i clienti liberi nella loro esperienza di shopping fino alle casse automatiche per chi ha più fretta e al punto di ritiro per il Click&Collect dedicato agli ordini online.

“Con questa apertura H&M conferma la sua presenza sul mercato italiano raggiungendo i 154 negozi. Ogni giorno i nostri colleghi si impegnano offrendo alla nostra clientela la migliore esperienza di shopping, all’insegna della sostenibilità a prezzi vantaggiosi, per poter fare acquisti in modo fluido e conveniente”

Queste le parole di Katarzyna Niemirowicz, country manager H&M Italia che ha mostrato tutta la soddisfazione del gruppo per gli obiettivi raggiunti in Italia.

