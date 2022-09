Leroy Merlin, al via i lavori di costruzione del nuovo centro nell’amata città. Oltre 19mila m/q! Cittadini entisiasti

Si è chiuso l’iter amministrativo tra Provincia e Regione, tutto è pronto per iniziare i lavori di costruzione del negozio francese.

La storia di Leroy Merlin risale al 1923 quando la coppia Adolphe Leroy e Rose Merlin decise di aprire il primo negozio di bricolage nel Nord della Francia.

Oggi il marchio, conosciuto non solo in Europa ma anche in Australia, si occupa su larga scala di vendere al dettaglio articoli per la casa, decorazioni e giardinaggio.

Ampliamente diffuso nel nostro Paese sembra però che a breve ci sarà un nuovo centro i cui lavori di inizio sono stato ritardati per moltissimi mesi a cause di un intricato iter burocratico tra l’azienda, la Provincia e la Regione.

Leroy Merlin apre a Padova, ecco dove

La regione in questione è il Veneto, più precisamente Padova, dove sembra che finalmente dopo ritardi di ogni genere, contestazioni, blocchi della Soprintendenza, il cantiere sia decollato.

Molti l’hanno definito una sorta di “cattedrale” architettonica, sia per l’articolato progetto che lo coinvolgerebbe, sia per l’imponente iter che ha bloccato le istituzioni negli ultimi due anni prima del sì definitivo della Regione.

Però finalmente a giugno la Giunta ha votato l’accoglimento del progetto esecutivo presentato da Leroy Merlin. Ma quindi dove verrà realizzato il cantiere?

Padova, nuovo Leroy Merlin: la cittadinanza è euforica

La sede stabilita per accogliere il centro è Corso Australia, nella zona Sud-Est della città, quella adibita ai maggiori agglomerati industriali della città patavina.

Sono serviti quasi 2 anni per organizzare tutto perché nell’area adibita all’inserimento della catena verranno aggiunti vari servizi ai cittadini che si troveranno immersi in un’esperienza incredibile a tutto tondo con un parco commerciale di vendita complessiva di 19.500 metri quadrati totali (su un’area però di 200mila m/q!).

Sono previste diverse aree all’interno della maxi area. Un albergo di oltre 2mila m/q, un parcheggio con oltre 2.300 posto auto, un planetario, la sede della protezione civile, un ristobar, il nuovo teatro Geox, e ben due negozi Leroy Merlin (uno da 16mila m/q e il secondo da 4mila m/q).

L’assessore alla Cultura Andrea Colasio ha così commentato il traguardo raggiunto:

Tutto questo chiude cinque anni di lavoro sul patrimonio comunale. Sono felice che coincida con il mio ultimo atto deliberativo perché sana l’ultimo dei buchi neri sotto il controllo dell’amministrazione.

La previsione per l’inaugurare è fissata a fine estate 2023, e sono in molti a non attendere altro.

