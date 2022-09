Apre il fuoco contro 5 persone scelte a caso e ne uccide 2: arrestato un 19enne

Sparatorie in varie parti della città di Memphis. Il colpevole sarebbe un 19enne con precedenti; uno degli episodi è stato ripreso dal killer in una diretta video

Grande paura a Memphis, nel Tennessee, luogo in cui poche ore fa si sono verificate alcune sparatorie in vari punti della città.

Il bilancio delle vittime e le prime ricostruzioni

I fatti, secondo quanto emerge da un primo bilancio eseguito dalla polizia locale, avrebbero causato due morti e quattro feriti.

L’autore dell’assurdo gesto sarebbe un 19enne afroamericano, ora arrestato dalle forze dell’ordine e Ezekiel D. Kell sarebbe il suo nome.

La dinamica delle sparatorie e la diretta social. Ecco cosa avrebbe detto il killer prima di sparare

Avrebbe colpito in più zone, ideando e portando avanti da solo le sparatorie. Almeno una è stata trasmessa dallo stesso autore in diretta facebook.

Il giovane avrebbe scelto le sue vittime a caso e si sarebbe mosso da una parte all’altra della città di Memphis a bordo di una automobile blu o grigia metallizzata.

“Non conosciamo il motivo che lo ha spinto a simili gesti. Sappiamo solo che è responsabile di diverse sparatorie” ha commentato Karen Rudolph, maggiore della polizia, nonché portavoce del dipartimento. Ancora non è stato accertato il movente, ma secondo quanto è emerso da queste prime indagini, la furia omicida del 19enne sarebbe stata provocata da una questione di scommesse.

Nel video si sente il Killer dire:

“Lo giuro su mia madre, pensate che io stia scherzando? Adesso vi faccio vedere questa cosa sta per succedere veramente”

Solo lo scorso marzo il ragazzo era stato arrestato per tentato omicidio e poi rimesso in libertà.

Sono stati attimi di paura e panico sia per le forze dell’ordine, sia per la popolazione di Memphis. Per aumentare il livello di sicurezza due tratti di strada, la Ivan Road e Hodge Road, sono rimasti chiusi così da non permettere agli abitanti di uscire dalle loro case. Inoltre i servizi delle linee filobus e autobus sono rimasti fermi per qualche ora, sembrerebbe che al momento, però, siano stati ripristinati.

