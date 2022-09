Rita Dalla Chiesa “salvata” da Fabrizio Frizzi, la verità esce fuori solo ora: gesto da brividi

Rita Dalla Chiesa, la verità mai confessata su Fabrizio Frizzi viene fuori solamente ora: la conduttrice ha commosso milioni di fan

Prima ancora di trovare l’amore con la compagna di una vita Carlotta Mantovan, l’amatissimo Fabrizio Frizzi ha condiviso ben dieci anni di matrimonio con la collega Rita Dalla Chiesa.

Un rapporto a dir poco speciale, quello che unì i due celebri conduttori dello spettacolo italiano, che si incontrarono proprio dietro le quinte di un famoso programma televisivo.

I due, sposati dal 1992 al 2002 (ma già separati a partire dal 1998), hanno trascorso insieme anni bellissimi che Rita Dalla Chiesa ricorda spesso con parole cariche d’affetto. Solo di recente, tra l’altro, la conduttrice ha rilasciato una confessione davvero strappalacrime concernente l’ex marito, che il pubblico non si sarebbe in alcun modo aspettato.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi: un amore trasformato in una splendida amicizia

Sono stati sposati per ben dieci anni, ma gli effettivi anni di relazione, in realtà, furono solamente sei (dal 1992 al 1998).

Fabrizio Frizzi, successivamente alla fine del matrimonio con Rita Dalla Chiesa, sposò l’ex modella Carlotta Mantovan, che lo rese padre della dolcissima Stella. Un’unione che la conduttrice sua ex moglie, in più di un’occasione, non ha mancato di benedire pubblicamente.

D’altronde, con gli anni, l’amore tra Fabrizio e Rita si è trasformato in una meravigliosa e solida amicizia. La stessa conduttrice, in una recente intervista, ha svelato dei dettagli preziosi inerenti al suo rapporto con il collega scomparso, che non hanno mancato di pietrificare il pubblico.

La conduttrice spiffera tutto: il dettaglio commovente sul suo rapporto con l’ex marito

Come rivelato in una recente intervista, Rita Dalla Chiesa sarebbe stata letteralmente “salvata” da Fabrizio Frizzi. Ma per quale motivo l’ex marito della conduttrice si sarebbe reso protagonista di un simile gesto?

A spiegarlo è stata Rita Dalla Chiesa stessa, che ha rilasciato delle dichiarazioni volte a chiarire alcuni aspetti del legame con Frizzi:

“Credo che lui mi abbia salvato la vita. ha saputo calmare e mandare via le ombre che avevo dentro di me. non l’ho mai perso come amico”.

Parole a dir poco strappalacrime, quelle che la conduttrice ha dedicato al compianto Fabrizio, che non potevano far a meno di emozionare i numerosissimi fan del conduttore. Frizzi, con il suo sorriso genuino e la sua encomiabile generosità, è ancora vivo nel ricordo di milioni di italiani.

