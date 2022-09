Continua la faida reale tra Harry, Meghan, William e Kate. La Royal Family trema: spunta un dettaglio inedito sul rapporto tra i Duchi.

Un tempo uniti, oggi nemici. William e il fratello minore Harry non sono mai così stati lontani: sembra che tra i Duchi di Sussex e quelli di Cambridge ci sia il gelo totale.

In questi giorni il loro rapporto spinoso è finito al centro del mirino per via di un dettaglio inedito venuto allo scoperto.

Tutto è venuto a galla mentre gli ex Royal stanno trascorrendo un soggiorno a Londra: sabato scorso, 5 settembre, sono atterrati nel Regno Unito, ma sembra che non abbiamo nessuna intenzione di incontrare i parenti.

Un ritorno dopo un paio di mesi, molto diverso. A giugno, infatti, avevano fatto tappa al Giubileo di Platino affrontando il faccia a faccia con i reali inglesi, ma portando a casa un risultato poco gradito. Se si puntava su una distensione nel loro rapporto così non è stato: i Sussex si sono sentiti messi all’angolo e sono andati via prima della fine dei festeggiamenti. Da allora le cose sono peggiorate.

Royal Family: Harry e Meghan gelo con William e Kate

Silenzi e incomprensioni. Ormai sono così i rapporti dei Sussex con la Royal Family.

Dopo la notizia di qualche settimana fa di come la Regina stia pensando persino di escludere il nipote e la moglie Meghan dal testamento, spunta un nuovo clamoroso colpo di scena.

Protagonisti della novità sono Harry, Meghan, William e Kate. Tra i quattro, infatti, la tensione sarebbe alle stelle, tanto che non si rivolgerebbe neanche una parola.

A Londra per presenziare a diverse manifestazioni umanitarie, i Sussex non vorrebbero incrociare i Duchi di Cambridge ne tanto meno il Principe Carlo e la Regina. Spunta tuttavia un dettaglio di grande portata che potrebbe farli cambiare idea.

Spunta dettaglio inedito sulla faida tra William, Kate e i Sussex

Harry e Meghan sarebbero pronti a gettare l’ascia di guerra con William e Kate a una sola condizione.

Una richiesta specifica che dimostra quanto il loro orgoglio sia stato ferito dalle incomprensioni coi parenti.

solo le scuse di william potrebbero cambiare le cose

Questa sarebbe la condizione imprescindibile per Harry affinché possa tornare a parlare con il fratello maggiore e di conseguenza ricostruire i rapporti tra le loro famiglie. Le scuse per il Sussex dovrebbero verte sul fatto che Will non gli sarebbe stato vicino quando ne aveva bisogno: si sarebbe, infatti, sentito voltare le spalle nel momento del bisogno quando la stampa di tutto il mondo lo aveva preso di mira a seguito della Megxit.

Una richiesta che non si sa se avrà mai un seguito: la certezza è che tutta la Royal Family sta soffrendo molto per questa faida, compresa la Regina sempre più fragile per via dei suoi problemi di salute. In queste ore sembra che stia peggiorando tanto che Carlo e lo stesso William sono accorsi da lei, attualmente nella residenza reale scozzese di famiglia.

