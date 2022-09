Simona Ventura e Totti insieme, la coppia inedita e inimmaginabile VIDEO

Simona Ventura e Franco Totti, la coppia che sta facendo discutere il web: “Insieme siete bellissimi”, ma cosa ci siamo persi?

Un video ha sconvolto i fan, com’è possibile che la coppia sia passata inosservata finora? Sul web ormai non si parla d’altro, i fan sembrano essere impazziti, tutti vogliono sapere di più. Senza ombra di dubbio Francesco Totti sta dando il meglio di se, nel giro di pochi mesi si è lasciato con Ilary Blasi dopo 20 anni d’amore, si è accompagnato alla showgirl Noemi Bocchi ed ora spunta in un video con Simona Ventura. Il pupone ne sta conquistando una dopo l’altra, è davvero un rubacuori.

Tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Blasi non corre ancora buon sangue, in bilico oltre all’inestimabile patrimonio mobiliare ed immobiliare ci sono i figli da gestire nel migliore dei modi. Come abbiamo visto dalle varie immagini postate sui social, hanno trascorso l’estate con entrambi i genitori, solo Chanel, la secondogenita, ha scelto di stare con la madre snobbando elegantemente il padre; di certo è una situazione complicata che deve trovare una situazione di equilibrio.

La bomba è scoppiata agli inizi di luglio ma qualche piccolo rumors era nell’aria già da un po’, Totti ed Ilary si sono separati in maniera ufficiosa ma a brevissimo arriverà la separazione ufficiale notificata dal tribunale che sentenzierà la fine (anche per iscritto) della loro storia d’amore.

In queste ore gira su Instagram un video postato proprio dalla spumeggiante Simona Ventura, la cosa è risultata alquanto strana ma divertente allo stesso tempo. Qualcuno scrive in modo simpatico: “State bene insieme, perché non ci provate?“, “Siete due fuoriclasse, finalmente vi vedo insieme”. La conduttrice reduce da diverse storie d’amore travagliate sembra aver trovato finalmente la felicità, possiamo tranquillamente affermare che il sorriso sulle labbra di certo non le manca. Ma sarà merito del pupone? Non proprio o comunque in parte.

Simona e Francesco sono molto amici, si stimano e si vogliono bene da anni, ma dobbiamo smontare qualsivoglia idea allusiva, il video postato dalla conduttrice li ritrae mentre sono in diretta per la Rai durante la partita del cuore.

