“Un Posto al Sole”, l’addio a Susanna è definitivo? In arrivo il colpo di scena

Un Posto al Sole: Susanna ci ha lasciati per sempre proprio in questi giorni, ma nelle prossime sere si tornerà a parlare proprio di lei

Susanna è stata una dei personaggi più amati della soap opera napoletana Un Posto al Sole. In questi sei anni l’abbiamo conosciuta come donna, come avvocato e infine come grande amore di Niko, ragazzo che abbiamo visto crescere in questi lunghi ventisei anni in cui è andata in onda la soap.

Un Posto al Sole, Susanna ci ha lasciati per sempre

Sono stati sei lunghi anni in cui i telespettatori hanno avuto modo di affezionarsi a Susanna e di accettarla come fidanzata di Niko. Infatti, nell’ultimo anno, speravano tutti di vederli riuscire a convolare a nozze dopo due anni in cui non avevano fatto altro che parlare di questo fatidico matrimonio.

Purtroppo Niko e Susanna non hanno avuto l’epilogo che tanto sognavano. Infatti, durante i preparativi del loro matrimonio che era oramai alle porte, Susanna è stata coinvolta in una sparatoria. Proprio ora che aveva coronato il suo sogno di diventare un magistrato, ha visto la sua carriera finire così sul nascere.

Viola salva grazie a Susanna?

Insieme a lei è stata sparata anche Viola, che al suo contrario è sopravvissuta. Dopo la morte e il funerale di Susanna, c’è stato un salto temporale fino ai giorni nostri dunque non sappiamo ancora come abbia fatto Viola a salvarsi.

Si vocifera infatti che Susanna, dopo la sua morte, abbia donato a Viola il fegato che le ha salvato la vita. In questo modo, qualcosa di Susanna continuerebbe a “vivere” all’interno della soap.

Sono stati la mia famiglia “per finta” e voglio loro un mondo di bene

Per il momento, i telespettatori stanno ancora cercando di abituarsi al fatto che non vedranno più Susanna. Agnese Lorenzini ha ringraziato tutti con un lungo post che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram.