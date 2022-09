“Un panettone farcito” Valentina Vignali scopre quasi tutto: perizoma ai limiti della legalità, didietro da capogiro – VIDEO

Valentina Vignali continua a regalare contenuti da capogiro sui social network: stavolta la cestista ha messo in mostra un po’ troppo…

Valentina Vignali è senza ombra di dubbio la giocatrice di pallacanestro più famosa d’Italia. La cestista è infatti seguita non soltanto dagli amanti della palla a spicchi ma anche da persone che non amano lo sport e non seguono il basket. In tutti questi anni, la nativa di Rimini ha anche conquistato il piccolo schermo presentandosi in diversi programmi di rilievo (come il ‘Grande Fratello’).

Negli ultimi anni, la Vignali ha anche conquistato numeri stratosferici sui social network: il suo account Instagram possiede ad esempio ben 2,4 milioni di followers. Ogni giorno, Valentina li delizia con immagini impressionanti in cui mette in mostra il suo fisico da paura.

In questi primi giorni di settembre, la 31enne ha girato per il mondo e ha visitato posti meravigliosi come Tahiti e Bora Bora. Direttamente dalle perle della Polinesia Francese, l’emiliana ha postato fotografie mostruose. Anche oggi, per ‘chiudere’ in bellezza’, ha stravolto i fans con un video da paura.

Valentina Vignali scopre un po’ troppo: fondoschiena da paura in bella mostra, che perizoma

Valentina, nella giornata di oggi, ha esagerato condividendo un video stratosferico sul suo profilo di Instagram. Questa volta, la cestista ha deciso di scoprire quasi totalmente il suo fondoschiena da paura.

A Bora Bora, la splendida emiliana ha sfoggiato costumi da fantascienza: nel filmato di oggi, ne indossa uno a perizoma quasi illegale. Le sue natiche sono completamente scoperte: difficile non guardare con attenzione.

Lo zoom non serve: è praticamente tutto in bella mostra. Come se non bastasse, la showgirl è anche in topless e in alcuni frame fa vedere a tutti il suo lato A spettacolare. Tra davanzale e didietro, i fans perdono la testa.

Valentina Vignali, il messaggio che lascia i fans senza parole

Anche il video di oggi non è ovviamente passato inosservato: la vacanza della modella è stata un qualcosa di unico.

Per accompagnare il video la 31enne ha anche postato in didascalia un messaggio completamente in lingua inglese.

“ultimi assaggi d’estate”

ha scritto riportando anche un’emoticon a forma di onda. Il post ha già raccolto un numero incredibile di commenti e ben 62mila ‘mi piace’.

