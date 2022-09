Victoria De Angelis nuova FOTO osé allo specchio, lo slip di pizzo svela ogni particolare. Impossibile resistere

La bassista dei Maneskin sui social ha postato un nuovo scatto davvero incredibile, anche stavolta ha creato non poco scalpore da parte dei fan.

In questi giorni si trovano in Brasile, nello specifico a Rio De Janeiro dove ieri sera si è svolto il loro ultimo concerto dal vivo immancabilmente con un tutto esaurito.

Sono l’immagine della società in evoluzione che si sta rivoltando agli stereotipi generazionali e di classe creati finora. I Maneskin incarnano questo ogni volta che salgono sul palco e catturano l’attenzione oltre che la loro musica anche per questo messaggio lanciato in orbita con fervore.

Victoria, portavoce del movimento Free the nipple

Quella che maggiormente sta cercando di far sentire la sua voce, in maniera silente ma concisa e spregiudicata, soprattutto la bassista Victoria De Angelis che sta portando avanti il messaggio del movimento Free the nipple.

Questo infatti abbraccia la parità sessuale a livello mondiale cercando di desessualizzare il corpo umano dal suo genere, trasformandolo in una sorta di ibrido transgender.

Siamo ormai abituati a vederla sui social e durante le esibizioni vestita in abiti succinti in cui le parti intime sono esibite ai quattro venti, e dove poco serve l’uso di stelline e pizzi per evitare la censura del web e della tv.

Lei però ci prova sempre e non molla un colpo. Lo ha rifatto anche ieri sulla sua pagina Ig dove l’ultimo scatto allo specchio è un inno alla libertà.

Victoria De Angelis, un diavolo di seduzione: si vede tutto!

Nella foto postata allo specchio del loft che la ospita in questi giorni in Brasile leggiamo solo la geolocalizzazione del Paese, nulla di più, cioè Copacabana.

Lei si scatta un selfie al grande specchio della camera da letto, canotta blu cortissima e slip nero di pizzo che mostra le sue nudità senza alcuna censura.

Aggressiva e senza peli sulla lingua, la bassista ancora una volta non tema le critiche e va avanti per la sua strada, quella della lotta per l’indipendenza di pensiero e del mostrarsi senza vergogna in una società che invece vuole il rigore come valore morale inviolabile.

