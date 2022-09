“Una Dea in persona” Anna Tatangelo alza la maglietta e… spettacolo vietato – FOTO

Anna Tatangelo ha regalato al web un nuovo scatto sensazionale: la cantante alza la maglietta e fa sognare tutti.

Anna Tatangelo, con la sua meravigliosa voce, ha fatto sognare per tantissimi anni gli italiani. La cantante non ha di certo abbandonato il palcoscenico né tantomeno la carriera musicale: al momento, però, è lanciatissima in televisione.

Lo scorso anno la nativa di Sora è stata giudice del programma ‘All Together Now’ ma soprattutto è stata il nuovo volto di ‘Scene da un matrimonio’, vecchio format tornato in auge dopo tantissimi anni. In virtù degli ottimi ascolti del 2021, Mediaset ha deciso di confermare lo show e di confermare la Tatangelo alla conduzione.

Anna, però, è famosa non soltanto per il suo talento ma anche per la sua bellezza impressionante e per il suo corpo spettacolare. La cantante, qualche ora fa, ha postato un nuovo scatto devastante sul suo profilo di Instagram.

Anna Tatangelo, scatto devastante: alza la maglia e..

Anna, ancora una volta, ha catturato i riflettori con una facilità imbarazzante: la cantante non smette di stupire e anche oggi ha postato una fotografia da mozzafiato.

I suoi scatti sono sempre prorompenti ed esplosivi: ogni suo singolo post ottiene sempre un ottimo riscontro. Il web è pazzo di lei, proprio come tutti i telespettatori e tutti gli italiani. La Tatangelo ha una bellezza che non conosce limiti mentre il suo corpo sembra essere una statua.

Nello scatto di oggi, la Tatangelo ha avuto la splendida idea di alzare la maglietta e di scoprire il suo ventre da urlo. I risultati dei suoi pesantissimi allenamenti sono ben visibili: l’addome della cantante e conduttrice fa impallidire tutti. Nessuna parola in particolare in didascalia, ma soltanto un’emoticon a forma di nuvola carica di pioggia.

Anna Tatangelo, boom di commenti e di apprezzamenti: il post diventa virale

Come prevedibile, l’ultimo contenuto pubblicato dalla Tatangelo su Instagram ha già fatto il giro del web.

La nativa di Sora ha catturato le attenzioni degli utenti: quest’ultimi stanno commentando con grande enfasi ed entusiasmo.

“Sei una dea in persona”,

Il commento di uno dei suoi followers, in particolare, ha stupito tutti: il ragazzo ha paragonato la classe 1987 ad una entità superiore.

