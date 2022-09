Annamaria Franzoni è tornata a casa, Ferragosto nella villetta di Cogne: il giallo continua

Le foto pubblicate dal settimanale Giallo ritraggono la donna davanti l’uscio di casa, la stessa dove nel 2002 è stato ucciso Samuele.

Il giallo di Cogne resta uno dei maggiori delitti nazionali che forse non troverà mai una soluzione. Un caso irrisolto che ancora dopo 20 anni porta con sé perplessità, dubbi e un enorme peso collettivo da parte di tutti quelli che hanno vissuto (seppure solo tramite tv e carta stampata) quelle terribili ore.

Era il 30 gennaio 2002 quando il piccolo Samuele di 3 anni appena è stato trovato morto a terra colpito da 17 fendenti acuti, il cui oggetto del crimine però non è mai stato rinvenuto. Venne accusata Annamaria Franzoni, condannata a 16 anni di carcere per l’assassinio del suo secondogenito.

Franzoni, 20 anni dopo. Cosa fa oggi

La signora, interrogata e messa sotto torchio, non ha mai ceduto la presa e si è sempre dichiarata innocente. I 16 anni si sono poi tramutati in meno di 11 per la buona condotta e l’indulto chiesto per lei.

Accanto ad Annamaria si è sempre schierato il marito Stefano Lorenzi che non l’ha mai lasciata neppure quando tutti le puntavano il dito contro.

Oggi, ormai cinquantenne, gestisce l’agriturismo di famiglia a Monteacuto Vallese, un piccolo borgo del comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) dove non ci sono più di 600 abitanti.

Lì si trova anche tutta la sua famiglia, i figli Davide di 27 anni e Gioele, il terzogenito nato dopo la morte del piccolo Samuele, e che oggi ne ha 19.

Ritorno a Cogne, le foto sono virali

I due coniugi in questi anni dopo la scarcerazione definitiva nel 2019, sono stati più volte nella villetta di Cogne dove si è consumato tutto.

Una volta per una presunta violazione di domicilio, la seconda per un pignoramento e l’ultima a Ferragosto per una vacanza di tre giorni.

Le foto sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Giallo a quasi un mese di distanza dall’accaduto. Si vedono Annamaria e Stefano entrare nell’abitazione che reca i fuori sui calcini e nelle aiuole in giardino.

Da quello che è stato descritto dalla testata sembra che la coppia vi abbia trascorso 3 giorni a cavallo di Ferragosto ma non ci è dato sapere il motivo del loro ritorno nel luogo del delitto.

