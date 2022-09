Antonella Clerici si “separa”: la fine dell’estate è dolorosa

Antonella Clerici si prepara a tornare in tv ma la fine delle vacanze è stata amara. Per lei ritorno a casa in solitaria: ecco perché

Antonella Clerici è pronta a tornare in tv con il suo “E’ Sempre Mezzogiorno!”, il programma sulla cucina e non solo che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.55 alle 13.30 su Rai 1. Si parte dalla prossima settimana con inizio il 12 settembre dopo la consueta pausa estiva.

Antonellina tornerà dunque con il suo cooking show affiancata dagli chef che ai fornelli daranno tante ricette e dritte, non mancheranno gli ospiti, le risate, la leggerezza e la spensieratezza, il mood che la conduttrice riesce a ricreare in modo eccelso nei suoi programmi accompagnando gli italiani all’ora di pranzo.

Antonellina e le vacanze estive in Francia

Fine delle vacanze dunque per Antonella Clerici che ha vissuto una bella estate in compagnia della sua famiglia e degli amici. Acconto a lei la figlia Maelle nata dalla relazione con Eddy Martens ed il suo attuale compagno, Vittorio Garrone grazie al quale la conduttrice ha ritrovato la serenità.

Insieme ad amici hanno trascorso le vacanze in Francia e precisamente in Normandia. La Clerici ha ricaricato le pile e ora è pronta ad una nuova ed impegnativa stagione televisiva. Per lei però dopo un’estate nel segno della serenità, una conclusione non proprio rosea. Vi spieghiamo cosa è successo.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone separati: ecco il motivo

Vittorio Garrone ha saputo conquistare Antonella Clerici e farla tornare a sorridere. Lei che aveva affrontato la forte delusione che l’amore le aveva riservato, ha saputo ricredersi accanto a lui che le dà il piacere dei piccoli gesti quotidiani.

A fine estate, però, piccola parentesi non felice per la conduttrice che è tornata a casa in solitaria. Al momento, infatti, Vittorio e Antonella non sono insieme. Si sono dovuti separare. Crisi in arrivo? Nient’affatto!

L’imprenditore ligure è partito per una vacanza con il figlio Luca. Zaino in spalla per un’avventura padre e figlio a contatto con la natura che la conduttrice ha documentato su Instagram. E così non è tornato a casa, anche se i due piccioncini si sentono a distanza e presto si ricongiungeranno.

