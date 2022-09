Barilla si fa green e abbraccia il futuro, ancora più sostenibile con la nuova veste packaging. Clienti soddisfatti

La nota catena emiliana ha deciso di cambiare veste, ora il futuro è sostenibile con la scelta fatta per rispondere alle nuove esigenze di mercato.

Lo scoppio della guerra in Ucraina non è stata la causa scatenante ma solo la goccia che ha dato a moltissime aziende la scossa per muoversi e affrettare i tempi che altrimenti sarebbero stati obbiettivamente più lunghi.

Parliamo della svolta green che moltissime aziende, non solo quelle del food, hanno iniziato ad abbracciare negli ultimi anni per via della scarsità di molte materie prime (due su tutte la cellulosa e la plastica) ma anche dei pericolosi rincari che gas ed energia hanno subito e che penalizzano la produzione di molti prodotti.

Il mercato lo chiedeva a gran voce, Barilla ha ceduto alla richiesta

In un mondo, ed un mercato che ha iniziato a chiedere a gran voce un maggior rispetto dell’ambiente e delle sue risorse, è indispensabile modificare anche il modo con cui ci avviciniamo al cibo.

Forse chiedere ai clienti di acquistare pane, pasta, e molti prodotti base direttamente in drogheria sotto forma di “articolo sfuso” come è avvenuto fino agli anni Sessanta, vorrebbe dire la morte di moltissime aziende che sul marketing hanno investito liquidità e fatica.

Un bel miglioramento lo sta facendo anche Barilla, che da ormai diverso tempo, spinta anche dalla forte domanda dei consumatori, ha deciso di puntare su quella che è la migliore scelta ecologica di sempre.

Barilla, la nuova idea green piace ai clienti

“La novità era già presente nei mercati esteri da un po’ di tempo (recita il testo del post LinkedIn di Barilla) ma da qualche giorno anche #barillaitalia ha iniziato a comunicare la novità attraverso i #socialnetwork”.

E che novità!

#Barilla rinuncia alla finestra in plastica per abbracciare una soluzione ancor più #sostenibile e #plasticfree

La finestrella che per anni ha sempre reso possibile ai clienti osservare il formato di pasta contenuto all’interno del pack di carta (riciclata e riciclabile) è stata eliminata per dare spazio alle immagini stampate sulla confezione.

Al momento si tratta della soluzione migliore per eliminare la plastica e ridurre l’ingombro da gettare via. Un investimento anche economico che l’azienda ha fatto a se stessa e all’ambiente!

