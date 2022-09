“Siamo fuori di testa” Belen Rodriguez le indiscrezioni che tutti aspettavano – VIDEO

Arrivano le indiscrezioni che tutti stavano aspettando da parte di Belen Rodriguez: giunta sul Red Carpet mostra il VIDEO che lascia a bocca aperta.

La showgirl Belen Rodriguez è giunta in gran segreto alla 79esima edizione del “Festival di Venezia” in compagnia della sorella, Cecilia, nella serata di ieri. I video che mostrano il suo approdo nella città lagunare, con tanto di attese indiscrezioni, sono stati però condivisi soltanto adesso.

Belen Rodriguez, le indiscrezioni sul Red Carpet

Il motivo? Da una parte – sicuramente – l’effetto sorpresa, così almeno sembrano suggerire in molti tra i commenti ricevuti alla sua ultima pubblicazione in abito bianco. Mentre le stories di affiatata sorellanza – apparse su IG pochi minuti fa – non hanno potuto fare a meno di attirare tutta l’attenzione degli utenti su di lei.

E Stefano De Martino? Dopo l’emozionante ritorno di fiamma che ha entusiasmato gli animi dei fan della coppia – ora reduce dalle vacanze estive vissute all’unisono in meravigliose località e come se il tempo vissuto uno lontano dell’altra non fosse mai esistito – lo showman partenopeo avrebbe preferito, in ultimis, di non sfilare al fianco della showgirl di origini argentine.

Belen Rodriguez, “finalmente…”: la luminosa sorpresa nel VIDEO

Le prime avvisaglie dell’assenza di De Martino al fianco di Belen erano già state pronunciate nei giorni scorsi, ma adesso il verdetto è ufficiale. Belen è da sola, ma le novità – “a perdi fiato” – non finiscono qui.

Dopo le prime ore di preparativi al make-up, mezz’ora fa il “finalmente” di Belen è stato scandito da ben due video inediti – realizzati dal dietro le quinte della Mostra – e da un post, con tanto di discesa dalla scalinata in bianco e nero, che ha ricevuto – nel frattempo – la bellezza di oltre 28mila apprezzamenti.

“SIAMO FUORI DI TESTA…

Ma diversi da loro…“, la citazione dei Maneskin – presto aggiunta alla pubblicazione dai fan della soubrette – sembra ben accostarsi all’intima e preziosa sintonia delle due sorelle approdate nella loro forma migliore al chiaro di luna.

Oggi si assiste, infine, “a lezioni di charme” con Belen che indossa per l’occasione speciale un abito in total white, impreziosito da una decorazione in Swarovski, e accompagnato inoltre da una linea riservata alla bellezza del corpo firmata stavolta dal noto brand Shiseido. Citato da lei stessa in didascalia e in onore del suo 150esimo anniversario.

