La principessa è riapparsa in pubblico in occasione del U Cavagnëtu al fianco del marito e dei figli, il suo look era un sogno ad occhi aperti.

Dopo un lunghissimo periodo di assenza dalla scena pubblica la ex nuotatrice 44enne ieri è riapparsa in pubblico assieme al consorte Alberto e ai due figli Jacques e Gabriella per l’U Cavagnëtu, il tradizionale pic nic di fine estate che si svolge ogni anno a settembre nel Principato.

Un grande sorriso sul volto che nonostante l’apparenza sembrava stanco. Eppure i sudditi e la stampa mondiale non hanno potuto non notare l’incredibile eleganza scenica di Charlene di Monaco, arricchita dal suo intramontabile pixie cut biondo platino ed un look total white tutto da imitare.

Charlene di Monaco, bellezza surreale. Incanta in bianco

È arrivata in strada mano nella mano con i suoi gemelli, felici di essere contesi da mamma e papà. Charlene però a differenza di Alberto ha preso subito la scena, cavalcata signorile e padronanza fiera che farebbe girare la testa a chiunque.

In particolare ha scelto di sfoderare l’artiglieria pesante esibendo un outfit minimale composto da soli due pezzi che però hanno espresso il suo spirito modaiolo sempre al passo con i tempi.

Si tratta infatti della prossima tendenza moda dell’inverno 2022-23, che vedrà la sovrapposizione di abiti con linea ad A (svasati sul fondo e sopra il ginocchio) da portare sopra pantaloni con gamba morbida o leggermente scampanati.

Il suo look è un anticipo dei trend dell’inverno ’22-’23, Charlene non sbaglia un colpo

Per l’appunto Charlene ha indossato una tunica bianco ottico senza maniche traforata in pizzo, lunga fino alle ginocchia sovrapposta a dei pantaloni fluidi che si muovevano con lei ad ogni balzo.

Una visione angelica che ha davvero catturato gli sguardi della stampa internazionale per aver anticipato i tempi in maniera così fresca ma allo stesso tempo sofisticata, alleggerita dal taglio sbarazzino, senza fronzoli ed orpelli al collo o ai polsi. Solo due piccole perle ai lobi e nulla di più.

Per chi invece vuole essere super chic per l’inverno, consigliamo sempre il monocolore che slancia moltissimo ma impreziosito da monili di argento o oro insieme al bianco, meglio ancora grandi collane joker stile etnico vistose ed esuberanti.

