Claudia Napolitano ha catalizzato l’attenzione del web con un’intima confessione condivisa su Instagram. La giovane attrice si è aperta in merito a una delicata situazione che sta affrontando.

Un racconto a cuore aperto. Claudia Napolitano ha monopolizzato l’attenzione dei fan raccontando una delicata situazione di vita e come la sta affrontando.

Tutto è accaduto tramite le stories di Instagram dove ha parlato chiaro coi fan, lasciandosi andare a una confessione molto intima. 157 mila follower, il suo volto è diventato noto al grande pubblico per le sue interpretazioni: giovane attrice napoletano, ha fatto parte del gruppo comico “The Jackal”. Nel luglio 2022 ha annunciato l’addio dai colleghi, facendo molto parlare di sé.

Classe 1999, questa volta a catturare i fan un racconto dell’attrice su una questione molto personale.

Claudia Napolitano, la confessione intima tocca i fan

Si sa che in gioventù si possono affrontare problemi legati allo sviluppo e questo è accaduto alla giovane attrice napoletana.

“Non è andato tutto via, ho iniziato ieri a provare questa cosa. Noto dei miglioramenti”, le parole della Napolitano nelle ultime stories condivise su Instagram.

Parole con cui ha rivelato come in questo periodo stia affrontando una problematica tipica dello sviluppo: l’acne.

Come molti suoi coetanei – anche se colpisce in rari casi adulti – la classe 1999 sta combattendo contro questa criticità che l’ha portata ad avere un pelle dalle impurità. Un problema davvero diffuso che ha pesanti ripercussioni sulla psiche in quanto porta spesso a un senso di vergogna e alla voglia di coprirsi.

La Napolitano si apre coi fan: grande cambiamento

Per risolvere l’acne, la Napolitano ha deciso di affidarsi a un esperto del settore.

Sotto le indicazioni di un dermatologo, ha cambiato la sua routine di detersione comprando prodotti ad hoc, tra detergenti, creme e scrub.

Nonostante abbia applicato i nuovi prodotti da pochissimo tempo ha rivelato come la sua pelle sembri già meno tempestata dalle imperfezioni.



Le parole condivise coi fan a cui ha mostrato lo stato della sua pelle: nonostante qualche brufolo, il suo viso è di una bellezza incredibile, dimostrando quanto il suo fascino sia irresistibile.

