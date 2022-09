Benedetta Rossi malata, lo stato di salute preoccupa i fan: VIDEO scioccante

Siamo abituati a vederla sempre sorridente nei suoi contenuti social o nelle puntate in onda su Real Time, nelle quali ci spiega come cucinare prelibatezze in poco tempo e con poco sforzo.

Stiamo parlando Benedetta Rossi, che ci tiene compagnia con simpatici video di ricette. Qualche tempo fa, però, la nota food influencer ha fatto preoccupare i suoi followers.

Il triste annuncio sui social

In un video postato su Instagram ha annunciato di essere risultata positiva al covid-19. Un momento molto particolare per il noto volto della trasmissione e per suo marito, che hanno risentito entrambi degli effetti del virus.

Sul suo compagno di vita aveva affermato: “Di bello c’è che abbiamo un’intesa profonda; non perdiamo tempo perché basta uno sguardo. Abbiamo vissuto tante esperienze insieme, siamo entrambi molto reattivi e ci mettiamo sempre in gioco. Vedo me e lui come una mente maschile e una femminile che ragionano in linea. Di brutto c’è che se avessi un operatore non mi rivolgerei a lui nello stesso modo, sarei più riguardosa e non me lo mangerei quando sbaglia qualcosa. Però stiamo bene insieme e anche se litighiamo, facciamo in fretta a fare pace. Siamo entrambi testardi ma poi, a forza di discutere, si trova la quadra.”

La guarigione e il ritorno alla normalità

Nel video postato sulla piattaforma Instagram rassicura il suo seguito di stare bene. È proprio sui social, infatti, che la content creator ha più successo.

E così in relazione alla sua notorietà sul web aveva affermato

“I lati positivi sono assolutamente predominanti. Posso condividere i miei pensieri e i miei sentimenti e la community mi fa sentire sollevata. Aumenta però anche il senso di responsabilità, perché voglio che siano contenti. Credo che si debbano rispettare i followers come si devono rispettare gli amici. Dal punto di vista umano mi ha arricchito molto anche se è aumentato il lavoro.”

Poi ha proseguito “I problemi sono quasi nulli: non ho mai avuto problemi di disagio o fastidio nelle occasioni di incontro dal vivo, anzi. Gli haters ci sono ma non sono tantissimi e vengono bloccati immediatamente perché la community deve essere un salottino e le signore che la frequentano si devono sentire tranquille. Con la tv si sono un po’ scatenati ma rispondo sempre che devono avere una vita ben triste se non hanno di meglio da fare che spargere veleno”

Benedetta ora sta bene, è guarita dal covid ed è pronta a regalarci nuove ricette con tutto l’entusiasmo che la contraddistingue.