Cristian Totti, mamma e papà divorziano ma lui pensa ad altro: fidanzato con la grande attrice! LE FOTO

Il figlio dell’ex calciatore e della conduttrice è uscito allo scoperto con la sua fidanzata: nonostante la giovane età, i due fanno già sul serio!

Cristian Totti è il primogenito della coppia più amata ed oggi è più discussa, del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando dell’ex capitano della Roma e della moglie, Ilary Blasi.

Dopo 17 anni di matrimonio i due hanno deciso di dividere le loro strade e se Totti è uscito allo scoperto con la nuova fiamma Noemi Bocchi, per la conduttrice Mediaset è ancora un mistero se ci sia qualcuno al suo fianco.

Intanto i figli Cristian e Chanel proseguono con la loro vita da adolescenti, cercando di ignorare i gossip che rincorrono la loro famiglia; stessa cosa per la più piccola Isabel che ha solo 6 anni e proprio in questi giorni sta iniziando la scuola elementare.

Cristian Totti e la nuova fidanzata

In molti si sono domandati come abbiano trascorso le vacanze estive Cristian e Chanel, i quali hanno l’età giusta per comprendere la tempesta che ha travolto la loro famiglia.

Già risulta difficile per qualsiasi adolescente affrontare il divorzio dei propri genitori, lo è ancora di più per loro due che trovano sbattuti in prima pagina, su tutti i giornali d’Italia, i nuovi flirt (veri o presunti) di mamma e papà.

Come avranno reagito? Almeno per quanto testimoniano, tramite i social network, entrambi si sono ritagliati del tempo da trascorrere insieme agli amici per distrarsi il più possibile da quello che sta accadendo in questi mesi. Ma non solo, Cristian Totti ha trovato l’amore e sembrerebbe che abbia trascorso l’estate a Sabaudia anche con la sua nuova fidanzata.

Ecco chi è la nuova fidanzata di Cristian Totti: è una famosa attrice

La fidanzata di Cristian Totti si chiama Melissa Monti. Come lui stesso rende noto su Instagram, i due sono innamoratissimi ed è proprio alla sua ragazza che dedica la maggior parte del tempo.

Lei oltre a essere bellissima, è un volto noto del cinema e nonostante la giovanissima età (ha solamente 17 anni), ha già interpretato variegati e importanti ruoli come attrice.

Primo tra tutti il film del 2015 ”Mi chiamo Maya” in cui ha ricoperto il ruolo di protagonista, a soli 10 anni. Lo stesso per la fiction Mediaset ”Solo per amore” 1 e 2.

Melissa è apparsa anche nel film premio oscar ”La grande bellezza” e in alcuni spot pubblicitari per i marchi Armani e Kids.

Su Instagram colleziona ben oltre 15 mila followers; ha un fisico da modella e dei bellissimi occhi azzurri che hanno fatto innamorare perdutamente il figlio dell’ex calciatore.

Sul profilo Instagram di Cristian Totti, tra le Stories in evidenza, c’è una cartella insieme alla sua fidanzata con cui si lascia immortalare in giro per Roma, in vacanza al mare, in macchina o semplicemente sul divano di casa. Cristian è molto romantico con lei e in più di un’occasione l’ha sorpresa facendole trovare un enorme mazzo di rose rosse.

Insieme hanno festeggiato anche il diciassettesimo compleanno della bella Melissa.

Ad una settimana fa risale l’ultimo scatto che li ritrae in un tenero bacio con la didascalia ”ti amo”.

Ciò che non passa inosservato agli occhi dei più attenti è che la Monti è seguita su Instagram da Francesco Totti ma non da mamma Ilary. Che la conduttrice voglia mantenere le distanze da questo nuovo flirt del figlio?

